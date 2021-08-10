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Власти Латвии бьют тревогу в связи с ростом количества нелегальных мигрантов — могут объявить режим ЧС

10.08.2021 12:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

10 августа правительство Латвии рассмотрит вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на приграничной с Беларусью территории.

Власти Латвии бьют тревогу в связи с ростом количества нелегальных мигрантов — могут объявить режим ЧС
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает портал Delfi, если Кабинет министров объявит ЧС в отдельных районах Аугшдаугавского и Краславского краев, пограничники получат дополнительные полномочия для пресечения нелегальной миграции и высылки нарушителей границы.

Пограничники Латвиии отмечают резкое увеличинение с 6 августа числа нелегалов, пересекающих латвийско-белорусскую границу. В ночь на вторник, 10 августа, задержано 65 нелегальных мигрантов, которые пересекли латвийскую границу со стороны Беларуси, а за прошедшие сутки  — примерно 200, сообщил 10 августа начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс в эфире Латвийского телевидения, сообщает Delfi. 

Пуятс напомнил, что в центрах размещения практически нет мест, поэтому нарушителей границы придется селить в палатках. Несколько свободных мест в центрах размещения пока есть для тех мигрантов, которые не собираются просить убежища в Латвии.

По словам главы пограничной охраны Латвии, мигранты из Беларуси прибывают большими группами, «что свидетельствует о признаках организованности». Несколько раз беженцы переходили границу группами по 30 и более человек. Многие мигранты не знают, что прибыли в Латвию: они считали, что сразу попадут в Германию. В числе мигрантов — не только мужчины в трудоспособном возрасте, но также женщины и дети.

Как заявляют власти Латвии, с учетом аналогичной ситуации в Литве, а также возросших рисков на латвийско-белорусской границе, «введен усиленный надзор и мобилизованы ресурсы Государственной погранохраны и армии». Поддержка оказывается также со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечалось в сообщении МВД Литвы.

 

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10 августа правительство Латвии рассмотрит вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на приграничной с Беларусью территории.
 
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