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Власти Латвии бьют тревогу в связи с ростом количества нелегальных мигрантов — могут объявить режим ЧС
Источник материала: Навiны
10 августа правительство Латвии рассмотрит вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на приграничной с Беларусью территории.
Как сообщает портал Delfi, если Кабинет министров объявит ЧС в отдельных районах Аугшдаугавского и Краславского краев, пограничники получат дополнительные полномочия для пресечения нелегальной миграции и высылки нарушителей границы.
Пограничники Латвиии отмечают резкое увеличинение с 6 августа числа нелегалов, пересекающих латвийско-белорусскую границу. В ночь на вторник, 10 августа, задержано 65 нелегальных мигрантов, которые пересекли латвийскую границу со стороны Беларуси, а за прошедшие сутки — примерно 200, сообщил 10 августа начальник Государственной погранохраны Гунтис Пуятс в эфире Латвийского телевидения, сообщает Delfi.
Пуятс напомнил, что в центрах размещения практически нет мест, поэтому нарушителей границы придется селить в палатках. Несколько свободных мест в центрах размещения пока есть для тех мигрантов, которые не собираются просить убежища в Латвии.
По словам главы пограничной охраны Латвии, мигранты из Беларуси прибывают большими группами, «что свидетельствует о признаках организованности». Несколько раз беженцы переходили границу группами по 30 и более человек. Многие мигранты не знают, что прибыли в Латвию: они считали, что сразу попадут в Германию. В числе мигрантов — не только мужчины в трудоспособном возрасте, но также женщины и дети.
Как заявляют власти Латвии, с учетом аналогичной ситуации в Литве, а также возросших рисков на латвийско-белорусской границе, «введен усиленный надзор и мобилизованы ресурсы Государственной погранохраны и армии». Поддержка оказывается также со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.
Как сообщалось, 2 июля Литва
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Власти Латвии бьют тревогу в связи с ростом количества нелегальных мигрантов — могут объявить режим ЧС
10 августа правительство Латвии рассмотрит вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на приграничной с Беларусью территории.
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