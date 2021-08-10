Можно ли встретить любовь во время быстрых свиданий? Девушка рассказала свою позитивную историю

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.





Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Хоть убейте, я не верю в эту историю быстрых знакомств. Постарайтесь меня переубедить.

Евгений Иванов, участник быстрых свиданий:

Зря не верите.

Алена Родовская:

Для чего люди собираются? Посмотреть друг на друга? История всего лишь семиминутной симпатии, которая может привести к одноразовому сексу. Нет?





Кристина Прохоренко, участница быстрых свиданий:

За семь минут можно хорошо узнать человека.

Алена Родовская:

Они же собираются там знакомиться на всю жизнь. Или какая главная цель?

Кристина Прохоренко:

Как пойдет. Можно просто пообщаться, найти друзей, необязательно партнера.





Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кристина, как давно вы участвуете в этих свиданиях и как часто, с какой периодичностью?

Кристина Прохоренко:

Я участвовала только один раз, это было больше месяца назад. И так случайно получилось, что как раз на быстрых свиданиях познакомилась с парнем, с которым мы встречаемся до сих пор.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть с первого раза получилось.

Алена Родовская:

А секс был сразу или потом немножко?

Кристина Прохоренко:

Потом.

Алена Родовская:

То есть вы друг на друга посмотрели. Женя, а вы сколько поимели девушек в постели после быстрых свиданий? Признавайтесь. Или это были сразу серьезные отношения? Потому что я не верю в эти быстрые свидания. Для чего они там собираются?





Евгений Иванов:

Я не великий математик. Я вам цифру сейчас, конечно, не скажу.

Наталья Надольская:

Вы давно участвуете в этих свиданиях?

Евгений Иванов:

С февраля.

Алена Родовская:

А что вы там делаете? Сколько они длятся?

Евгений Иванов:

Примерно час-полтора.

Алена Родовская:

Я понимаю, что вы считаете, не записываете, но приходя на эти быстрые свидания вы сразу определяете потенциальную девушку, которая готова сегодня с вами уйти на ночь?

Евгений Иванов:

Нет.

Кристина Прохоренко:

А почему вы думаете, что все с этой целью сразу идут?





Алена Родовская:

Я думаю, что мужчины всегда с этой целью приходят.

Кристина Прохоренко:

Необязательно.

Наталья Надольская:

Есть романтики, которые приходят, чтобы найти себе жену, которая родит ему детей.

Екатерина Забенько:

Евгений ходит, ходит и ходит. Он получает от этого удовольствие. Неважно – это общение, продолжается потом это свидание. Кристина нашла спутника жизни себе после первого короткого свидания. Абсолютно две большие разницы.

Алена Родовская:

Чем он вас взял, что он вам сказал, почему вы с ним продолжили общаться?





Кристина Прохоренко:

Он был, наверное, пятый или шестой среди всех. Ты сидишь за столиком, и каждые семь минут парни меняются. Он был первым среди парней, у кого было хорошее чувство юмора. Мы сразу начали шутить.

Алена Родовская:

Вас посадили, и вы вот так конвейером…

Кристина Прохоренко:

Девушки сидят, и каждые семь минут парни меняют столик, за каждым столиком новая девушка.

Алена Родовская:

Только к девушкам садят?

Наталья Надольская:

Там меняются, по-разному переходят. У меня вопрос к Виктору как к организатору этого мероприятия. Скажите, насколько я помню, будучи участницей таких быстрых свиданий, что очень тяжело найти желающих парней. Должно ведь быть равное количество парней и девушек. Какие аргументы вы сегодня находите, как завлечь их на эти быстрые свидания?





Виктор Жук, организатор быстрых свиданий:

Больше девушек, и нам нужны люди, нам нужны парни. На первых мероприятиях так получилось, что у нас с регистрацией были проблемы, и пришло в два раза больше девушек, чем парней. Они там даже не дождались.

Екатерина Забенько:

Короче, девчонки знакомились друг с другом.

Виктор Жук:

Да. Они не дождались шоу, танцев, были вопросы. Говорю: останьтесь, посмотрите, будет движуха, будет классно. И пришлось на следующее мероприятие этим девушкам, которые ушли, дать бесплатный билет, пригласить, чтобы они дальше кайфанули, посмотрели, и всем все понравилось.

Наталья Надольская:

Все-таки какие аргументы вы приводите мужчинам, чтобы они пришли?

Виктор Жук:

Что девушек больше, чем парней.





Наталья Надольская:

А, что будет большой выбор. Соглашаются, да?

Екатерина Забенько:

Надежда, к вам вопрос. За пять минут, за семь можно ли?





Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Можно, можно. Но, кстати, ваша позиция и быстрый секс – это все очень серьезно и отпугивает мужчин.

Екатерина Забенько:

Мужчины не хотят сегодня быстрого развития событий.

Надежда Цыркун:

Позиционировали как такого, который всегда готов и «мне не нужны отношения». Это неправда. Это стереотипно. В конце 1980-х годов начались эти первые свидания, и мне посчастливилось быть в числе этаких организаторов коммуникации. Мы использовали очень много игр.

Алена Родовская:

Конец 1980-х и 2021-й.

Надежда Цыркун:

Ничего в человеке не меняется.

Алена Родовская:

Меняется способ коммуникации.





Надежда Цыркун:

Способ – да. Способ «в интернете» неплохой, быстрые знакомства – неплохой. Когда вы спрашиваете: для чего ходите? Все хотят чего? Настоящей любви, настоящей дружбы, настоящей преданности. В общем, чего-то настоящего в отношениях одного и на всю жизнь.

Алена Родовская:

Виктор говорит о том, что мало мужчин приходит. Потому что мужчины сейчас расслаблены в интернете. Девушки сами пишут, сами предлагают. Сколько раз я слышала этих историй. Зачем им напрягаться, когда в интернете их просто заваливают?

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