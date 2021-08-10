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Пинчанин за разжигание социальной вражды стал фигурантом уголовного дела
Источник материала: ОНТ
За разжигание социальной вражды на пинчанина завели уголовное дело,
Неработающий 50-летний житель Пинска в интернете призывал к насилию над милиционерами, судьями, сотрудниками прокуратуры. На него вышли оперативники уголовного розыска горотдела милиции.
Было установлено, что мужчина – участник экстремистского телеграм-чата, где в апреле 2021 года он публично призывал к расправе над правоохранителями и уничтожению их имущества. Кроме того, в беседе он делился с участниками советами, как оставаться анонимными в интернете.
Возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.
Видео: МВД Беларуси
Фото: скриншот из видео
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За разжигание социальной вражды на пинчанина завели уголовное дело, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси. Неработающий 50-летний житель Пинска в интернете...
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