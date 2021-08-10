Пинчанин за разжигание социальной вражды стал фигурантом уголовного дела

Источник материала: ОНТ

За разжигание социальной вражды на пинчанина завели уголовное дело, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

Неработающий 50-летний житель Пинска в интернете призывал к насилию над милиционерами, судьями, сотрудниками прокуратуры. На него вышли оперативники уголовного розыска горотдела милиции.

Было установлено, что мужчина – участник экстремистского телеграм-чата, где в апреле 2021 года он публично призывал к расправе над правоохранителями и уничтожению их имущества. Кроме того, в беседе он делился с участниками советами, как оставаться анонимными в интернете.

Возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.

Видео: МВД Беларуси

Фото: скриншот из видео

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