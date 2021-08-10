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«Гомель» оказался сильнее «Шахтером» в Кубке Беларуси

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Гомель» оказался сильнее «Шахтером» в Кубке Беларуси

В футбольном Кубке Беларуси определился последний четверть финалист. Им стал «Гомель». 

Накануне гомельчане одержали волевую победу над солигорским «Шахтером» – 2:1. 

Счет на 20-й минуте открыл лучший бомбардир «Шахтера» Дембо Дарбо.

Во втором тайме Вадим Побудей сравнял счет, а в дополнительное время Андрей Соловей точным ударом принес «Гомелю» победу.

Напомним, ранее в четвертьфинал Кубка Беларуси вышли минское «Динамо», «Торпедо-БелАЗ», «Витебск», «Неман», БАТЭ, «Днепр» и брестское «Динамо».

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В футбольном Кубке Беларуси определился последний четверть финалист. Им стал «Гомель».  Накануне гомельчане одержали волевую победу над солигорским «Шахтером» –...
 
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