Литовцы бросили на линии границы беременную иностранку без сознания - ГПК

Источник материала: ОНТ

На участке пограничного поста Полесье Сморгонская пограничная группа сегодня днем обнаружила очередную группу из 10 человек, в том числе трое детей. Их всех литовская сторона насильно выдворила на линию литовско-белорусской границы, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Органы пограничной службы оказали на месте первую помощь. Женщина доставлена в Поставскую центральную больницу в тяжелом состоянии, характеризующимся в том числе признаками истощения.

В Литве с ней также находились трое детей – они тоже для осмотра доставлены в медучреждение.

Фото и видео: ГПК





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