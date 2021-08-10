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Литовцы бросили на линии границы беременную иностранку без сознания - ГПК

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На участке пограничного поста Полесье Сморгонская пограничная группа сегодня днем обнаружила очередную группу из 10 человек, в том числе трое детей. Их всех литовская сторона насильно выдворила на линию литовско-белорусской границы, сообщается на сайте Госпогранкомитета.

Органы пограничной службы оказали на месте первую помощь. Женщина доставлена в Поставскую центральную больницу в тяжелом состоянии, характеризующимся в том числе признаками истощения.

В Литве с ней также находились трое детей – они тоже для осмотра доставлены в медучреждение.

Фото и видео: ГПК


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На участке пограничного поста Полесье Сморгонская пограничная группа сегодня днем обнаружила очередную группу из 10 человек, в том числе трое детей. Их всех...
 
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