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Литовцы бросили на линии границы беременную иностранку без сознания - ГПК
Источник материала: ОНТ
На участке пограничного поста Полесье Сморгонская пограничная группа сегодня днем обнаружила очередную группу из 10 человек, в том числе трое детей. Их всех литовская сторона насильно выдворила на линию литовско-белорусской границы,
Органы пограничной службы оказали на месте первую помощь. Женщина доставлена в Поставскую центральную больницу в тяжелом состоянии, характеризующимся в том числе признаками истощения.
В Литве с ней также находились трое детей – они тоже для осмотра доставлены в медучреждение.
Фото и видео: ГПК
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На участке пограничного поста Полесье Сморгонская пограничная группа сегодня днем обнаружила очередную группу из 10 человек, в том числе трое детей. Их всех...
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