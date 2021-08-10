Сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Румынии

Источник материала: ОНТ

Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела матч второго этапа квалификации Чемпионата мира 2023 года.

Наша команда под руководством Ростислава Вергуна обыграла сборную Румынии со счетом 77:72.

У победителей Кирилл Ситник набрал 20 очков и стал самым результативным игроком матча.

12 августа сборная Беларуси сыграет с командой Латвии (в первой встрече с этой сборной наши баскетболисты уступили).

13 августа команду ждет повторный поединок с румынами. В следующий раунд квалификации проходят две лучшие сборные из группы.

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