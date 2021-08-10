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Сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Румынии
Источник материала: ОНТ
Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела матч второго этапа квалификации Чемпионата мира 2023 года.
Наша команда под руководством Ростислава Вергуна обыграла сборную Румынии со счетом 77:72.
У победителей Кирилл Ситник набрал 20 очков и стал самым результативным игроком матча.
12 августа сборная Беларуси сыграет с командой Латвии (в первой встрече с этой сборной наши баскетболисты уступили).
13 августа команду ждет повторный поединок с румынами. В следующий раунд квалификации проходят две лучшие сборные из группы.
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Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела матч второго этапа квалификации Чемпионата мира 2023 года. Наша команда под руководством Ростислава Вергуна...
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