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Сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Румынии

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по баскетболу обыграла команду Румынии

Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела матч второго этапа квалификации Чемпионата мира 2023 года. 

Наша команда под руководством Ростислава Вергуна обыграла сборную Румынии со счетом 77:72.

У победителей Кирилл Ситник набрал 20 очков и стал самым результативным игроком матча.

12 августа сборная Беларуси сыграет с командой Латвии (в первой встрече с этой сборной наши баскетболисты уступили). 

13 августа команду ждет повторный поединок с румынами. В следующий раунд квалификации проходят две лучшие сборные из группы. 

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Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела матч второго этапа квалификации Чемпионата мира 2023 года.  Наша команда под руководством Ростислава Вергуна...
 
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