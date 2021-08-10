Самый простой рецепт кабачковой икры – находка для ленивых гурманов! Получается ароматно и нежно!

Источник материала: ОНТ

Очень простой вариант приготовления кабачковой икры опубликован на сайте edimdoma.ru . Рецепт идеален для тех, кто не любит стоять у плиты! Блюдо получается вкусным, нежным и ароматным!

Как готовить: два небольших кабачка, крупную морковь, луковицу, болгарский перец, два зубчика чеснока, два средних помидора вымойте, нарежьте кусочками и сложите в рукав для запекания.

Влейте в пакет 2–3 ст. л. растительного масла, добавьте 1 ст. л. сахара, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте овощи поверх пакета. Выложите его на противень, сделайте несколько проколов зубочисткой в пакете и поставьте запекаться в разогретую до 180°C духовку на час.

Затем разрежьте пакет, переложите овощи в миску. Бульон слейте, по необходимости его можно будет добавить в икру.

Овощи измельчите блендером и дайте остыть. Все! Приятного аппетита!

Фото: edimdoma.ru

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