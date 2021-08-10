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Лионеля Месси будут чествовать на Эйфелевой башне

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лионеля Месси будут чествовать на Эйфелевой башне

Лионеля Месси ждут во Франции. Стало известно, что «Пари Сен Жермен» арендовал Эйфелеву башню. И эта новость стала поводом для ожидания презентации одного из лучших футболистов, который несколько дней назад покинул «Барселону».

Фанаты ПСЖ дежурят в аэропорту сутками, чтобы не пропустить прилет нового игрока. Но пока Месси в Париже не появился.

Недавно футбольный мир шокировала новость о том, что Месси покидает «Барселону». Хотя клуб сообщал, что стороны достигли соглашения и готовы продлить контракт. Месси согласился на снижение зарплаты на половину, чтобы клуб мог вписаться в потолок зарплат.

Однако техническая сторона вопроса оказалась непреодолимой и «Барселона» объявила, что вынуждена расстаться с игроком, который всю свою профессиональную карьеру провел в каталонском клубе.

На прощальной пресс-конференции Месси не смог сдержать слез. Он лично попрощался с каждым игроком «Барсы», отметил, что уходит не по собственной воле, и понадеялся, что когда-нибудь сможет вернуться в родной клуб.

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Теги: Новости
 
 
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Лионеля Месси ждут во Франции. Стало известно, что «Пари Сен Жермен» арендовал Эйфелеву башню. И эта новость стала поводом для ожидания презентации одного из...
 
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