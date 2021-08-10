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В метро объяснили, почему на Автозаводской линии 10 августа был запах дыма
Источник материала: ОНТ
10 августа утром у одного из составов на Автозаводской линии столичного метро подклинили тормоза, сообщил агентству
Некоторые пассажиры ощущали запах дыма из-за подклинивших тормозов поезда. На ближайшей станции метро машинист высадил людей, состав направился в депо. В настоящее время метро работает в штатном режиме.
Фото: БЕЛТА
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10 августа утром у одного из составов на Автозаводской линии столичного метро подклинили тормоза, сообщил агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь Минского...
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