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В метро объяснили, почему на Автозаводской линии 10 августа был запах дыма

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В метро объяснили, почему на Автозаводской линии 10 августа был запах дыма

10 августа утром у одного из составов на Автозаводской линии столичного метро подклинили тормоза, сообщил агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Некоторые пассажиры ощущали запах дыма из-за подклинивших тормозов поезда. На ближайшей станции метро машинист высадил людей, состав направился в депо. В настоящее время метро работает в штатном режиме.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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10 августа утром у одного из составов на Автозаводской линии столичного метро подклинили тормоза, сообщил агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь Минского...
 
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