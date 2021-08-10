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Мигрирующие слоны в Китае стали причиной эвакуации 150 тысяч человек

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мигрирующие слоны в Китае стали причиной эвакуации 150 тысяч человек

Необычайно милые, но очень опасные. Из-за мигрирующих слонов в Китае эвакуировано более 150 тысяч местных жителей.

Свой поход из национальных парки животных начали еще в апреле. За это время преодолели почти 1,5 тысячи километров.

За перемещением слонов следят как с земли, так и с воздуха. Как только они приближаются к населенным пунктам, местных жителей временно эвакуируют. Для этого задействуют более 20 тысяч полицейских. 

Ущерб от такого слоновьего «тура», по предварительным оценкам, составил миллионы долларов.

Выхода из ситуации пока нет. Поскольку трогать животных строжайше запрещено – в Китае слоны охраняются на высшем государственном уровне.

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Необычайно милые, но очень опасные. Из-за мигрирующих слонов в Китае эвакуировано более 150 тысяч местных жителей. Свой поход из национальных парки животных начали...
 
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