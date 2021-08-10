ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из-за продолжительных пожаров в Греции эвакуируют население

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Из-за продолжительных пожаров в Греции эвакуируют население

Греция больше недели не может справиться с разрушительными пожарами. Ожидается, что уже в четверг огонь вплотную приблизится к столице страны – Афинам.

Вблизи города стихия уже разрушила более 300 зданий, местные жители остались без электричества и воды.

Спасатели изо всех сил сдерживают распространение огня на Афины. На помощь греческим коллегам пришли тысячи пожарных из 22 стран.  

В некоторых районах потребовалась эвакуация местных жителей. Самая сложная ситуация – по-прежнему на острове Эвбея, который практически полностью уничтожен огнем.

Греция уже начала оценку ущерба после разрушительных пожаров.

По предварительным данным, для восстановления пострадавших районов потребуется более миллиарда долларов.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Греция больше недели не может справиться с разрушительными пожарами. Ожидается, что уже в четверг огонь вплотную приблизится к столице страны – Афинам. Вблизи...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Можна ліквідаваць арганізацыю, але ня вольнае слова»,— літаратары заступіліся за закрыты ўладамі ПЭН-цэнтар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by