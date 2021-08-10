Из-за продолжительных пожаров в Греции эвакуируют население

Источник материала: ОНТ

Греция больше недели не может справиться с разрушительными пожарами. Ожидается, что уже в четверг огонь вплотную приблизится к столице страны – Афинам.

Вблизи города стихия уже разрушила более 300 зданий, местные жители остались без электричества и воды.

Спасатели изо всех сил сдерживают распространение огня на Афины. На помощь греческим коллегам пришли тысячи пожарных из 22 стран.

В некоторых районах потребовалась эвакуация местных жителей. Самая сложная ситуация – по-прежнему на острове Эвбея, который практически полностью уничтожен огнем.

Греция уже начала оценку ущерба после разрушительных пожаров.

По предварительным данным, для восстановления пострадавших районов потребуется более миллиарда долларов.

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