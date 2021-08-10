|
ЮНИСЕФ: за трое суток в Кандагаре убили 27 детей
Источник материала: ОНТ
В организации объединенных наций бьют тревогу. Дети стали заложниками военного конфликта в Афганистане.
Только за трое суток в Кандагаре убиты 27 детей. Более 130 получили ранения. В ЮНИСЕФ сообщают, что с каждым днем случаев зверского обращения с мальчиками и девочками становится больше. Защитить невинных жертв, может только прекращение конфликта в регионе.
Однако талибы продолжают захват крупных населенных пунктов и всячески отвергают призывы международного сообщества прекратить огонь.
МВД Афганистана сообщило, что исламисты понесли тяжелые потери.
Напомним, новая фаза конфликта разгорелась после объявления о выводе иностранных войск с территории Афганистана. Операция завершится в конце месяца.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В организации объединенных наций бьют тревогу. Дети стали заложниками военного конфликта в Афганистане. Только за трое суток в Кандагаре убиты 27 детей. Более 130...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)