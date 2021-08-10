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ЮНИСЕФ: за трое суток в Кандагаре убили 27 детей

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЮНИСЕФ: за трое суток в Кандагаре убили 27 детей

В организации объединенных наций бьют тревогу. Дети стали заложниками военного конфликта в Афганистане.

Только за трое суток в Кандагаре убиты 27 детей. Более 130 получили ранения. В ЮНИСЕФ сообщают, что с каждым днем случаев зверского обращения с мальчиками и девочками становится больше. Защитить невинных жертв, может только прекращение конфликта в регионе.

Однако талибы продолжают захват крупных населенных пунктов и всячески отвергают призывы международного сообщества прекратить огонь.

МВД Афганистана сообщило, что исламисты понесли тяжелые потери.

Напомним, новая фаза конфликта разгорелась после объявления о выводе иностранных войск с территории Афганистана. Операция завершится в конце месяца.

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В организации объединенных наций бьют тревогу. Дети стали заложниками военного конфликта в Афганистане. Только за трое суток в Кандагаре убиты 27 детей. Более 130...
 
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