ЮНИСЕФ: за трое суток в Кандагаре убили 27 детей

Источник материала: ОНТ

В организации объединенных наций бьют тревогу. Дети стали заложниками военного конфликта в Афганистане.

Только за трое суток в Кандагаре убиты 27 детей. Более 130 получили ранения. В ЮНИСЕФ сообщают, что с каждым днем случаев зверского обращения с мальчиками и девочками становится больше. Защитить невинных жертв, может только прекращение конфликта в регионе.

Однако талибы продолжают захват крупных населенных пунктов и всячески отвергают призывы международного сообщества прекратить огонь.

МВД Афганистана сообщило, что исламисты понесли тяжелые потери.

Напомним, новая фаза конфликта разгорелась после объявления о выводе иностранных войск с территории Афганистана. Операция завершится в конце месяца.

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