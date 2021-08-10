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Белорусские пограничники в очередной раз зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с мигрантами
Источник материала: ОНТ
Избили, ограбили и угрожали оружием. Речь не о банде «лесных братьев», а о литовских пограничниках!
Накануне за помощью к белорусским пограничникам обратились мигранты из Ирака. И рассказали, что с ними произошло. Диалог – на нейтральной полосе, один из беженцев владеет русским языком.
Ситуация произошла на участке Сморгонской пограничной группы. 32 беженцев организованно привезли к границе литовские силовики.
Сообщается, что, увидев наряд с белорусской стороны, с которым и завязался диалог, часть мигрантов литовцы забрали. В Госпогранкомитете предполагают, что их перевезут на другой участок границы, где снова заставят выдвинуться на белорусскую территорию.
Двойные стандарты и отношение к гражданам стран Ближнего Востока и Африки как к людям второго сорта. Литва не готова помогать беженцам, несмотря на международные обязательства и «европейские ценности», которая сама продвигает.
Сейчас в стране около 4 тысяч мигрантов. В нечеловеческих условиях лагерей. Там у мигрантов отбирают телефоны и деньги, у людей нет еды и теплых вещей.
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Белорусские пограничники в очередной раз зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с мигрантами
Избили, ограбили и угрожали оружием. Речь не о банде «лесных братьев», а о литовских пограничниках! Накануне за помощью к белорусским пограничникам обратились...
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