Белорусские пограничники в очередной раз зафиксировали случай негуманного обращения литовской стороны с мигрантами

Источник материала: ОНТ

Избили, ограбили и угрожали оружием. Речь не о банде «лесных братьев», а о литовских пограничниках!

Накануне за помощью к белорусским пограничникам обратились мигранты из Ирака. И рассказали, что с ними произошло. Диалог – на нейтральной полосе, один из беженцев владеет русским языком.

Ситуация произошла на участке Сморгонской пограничной группы. 32 беженцев организованно привезли к границе литовские силовики.

Сообщается, что, увидев наряд с белорусской стороны, с которым и завязался диалог, часть мигрантов литовцы забрали. В Госпогранкомитете предполагают, что их перевезут на другой участок границы, где снова заставят выдвинуться на белорусскую территорию.

Двойные стандарты и отношение к гражданам стран Ближнего Востока и Африки как к людям второго сорта. Литва не готова помогать беженцам, несмотря на международные обязательства и «европейские ценности», которая сама продвигает.

Сейчас в стране около 4 тысяч мигрантов. В нечеловеческих условиях лагерей. Там у мигрантов отбирают телефоны и деньги, у людей нет еды и теплых вещей.

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