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Собака целует кошку! Да еще как! Посмотрите – вот это любовь!(ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, где собака страстно целует кошку, опубликовал
В ролике собака явно души не чает в своей пушистой подруге, поэтому готова зацеловать ее до потери пульса. Кошка мужественно терпит проявления любви. Посмотрите, какая милота!
Любвеобильная собака умилила пользователей соцсетей: «Уиии, вот она — настоящая любовь», «Так бы и съела эту булку серую», «Очень мило, но котика немного жалко», «Тот случай, когда любишь вопреки всему», – писали комментаторы.
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Видео, где собака страстно целует кошку, опубликовал ridus.ru. В ролике собака явно души не чает в своей пушистой подруге, поэтому готова зацеловать ее до потери...
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