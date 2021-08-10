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Собака целует кошку! Да еще как! Посмотрите – вот это любовь!(ВИДЕО)

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака целует кошку! Да еще как! Посмотрите – вот это любовь!(ВИДЕО)

Видео, где собака страстно целует кошку, опубликовал ridus.ru.

В ролике собака явно души не чает в своей пушистой подруге, поэтому готова зацеловать ее до потери пульса. Кошка мужественно терпит проявления любви. Посмотрите, какая милота!


Любвеобильная собака умилила пользователей соцсетей: «Уиии, вот она — настоящая любовь», «Так бы и съела эту булку серую», «Очень мило, но котика немного жалко», «Тот случай, когда любишь вопреки всему», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Видео, где собака страстно целует кошку, опубликовал ridus.ru. В ролике собака явно души не чает в своей пушистой подруге, поэтому готова зацеловать ее до потери...
 
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