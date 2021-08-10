23-летняя девушка подозревается в убийстве 31-летнего мужа: как минимум 50 ударов ножом

Источник материала: ОНТ

Уголовное дело об убийстве местного жителя с особой жестокостью возбудил Березовский районный отдел Следственного комитета, сообщается на сайте УСК по Брестской области.

8 августа вечером, по данным следствия, в милицию сообщили об убийстве 31-летнего мужчины.

Следственно-оперативная группа сразу же выехала на место происшествия. Многочисленные колото-резаные раны были обнаружены на теле мужчины.

Установлено предварительно, что погибший днем выпивал с 23-летней супругой по месту жительства. Между ними произошла ссора, во время которой женщина нанесла мужу не менее 50 ударов ножом по голове, шее и туловищу.

Сосед семейной пары рассказал, что слышал скандал между супругами, а через какое-то время встретил девушку в коридоре – она сказала об убийстве мужа. Мужчина позвонил в милицию.





Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Подозреваемая задержана.

Фото: УСК по Брестской области

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