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23-летняя девушка подозревается в убийстве 31-летнего мужа: как минимум 50 ударов ножом
Источник материала: ОНТ
Уголовное дело об убийстве местного жителя с особой жестокостью возбудил Березовский районный отдел Следственного комитета,
8 августа вечером, по данным следствия, в милицию сообщили об убийстве 31-летнего мужчины.
Следственно-оперативная группа сразу же выехала на место происшествия. Многочисленные колото-резаные раны были обнаружены на теле мужчины.
Установлено предварительно, что погибший днем выпивал с 23-летней супругой по месту жительства. Между ними произошла ссора, во время которой женщина нанесла мужу не менее 50 ударов ножом по голове, шее и туловищу.
Сосед семейной пары рассказал, что слышал скандал между супругами, а через какое-то время встретил девушку в коридоре – она сказала об убийстве мужа. Мужчина позвонил в милицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Подозреваемая задержана.
Фото: УСК по Брестской области
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Уголовное дело об убийстве местного жителя с особой жестокостью возбудил Березовский районный отдел Следственного комитета, сообщается на сайте УСК по...
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