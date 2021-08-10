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Кошка, как и многие дети, любит одну известную мелодию! Посмотрите, что она делает, когда слышит ее! (ВИДЕО)

10.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка, как и многие дети, любит одну известную мелодию! Посмотрите, что она делает, когда слышит ее! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

Пользовательница TikTok уверяет, что ее кошка Принцесса, как и маленькие дети, обожает мелодию Baby Shark, которая пару лет назад буквально взорвала Сеть.

Девушка включила вирусную композицию, и, действительно, Принцесса с первых секунд клипа начала радоваться.


Видео набрало более 10,5 млн просмотров. Комментаторов покорила пушистая с музыкальным вкусом: «Я уверена в том, что животные обладают мышлением на уровне детей», «Ахах, я только выкинула ее из головы», «Моя дочка слушает эту песню уже три года подряд, ничего мне не говорите», – писали интернет-пользователи.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. Пользовательница TikTok уверяет, что ее кошка Принцесса, как и маленькие дети, обожает мелодию Baby Shark, которая пару лет назад...
 
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