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Фотофакт. Белорусы Батуми провели акцию солидарности с политзаключенными

10.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Батуми прошла акция, посвященная годовщине президентских выборов в Беларуси.

Фотофакт. Белорусы Батуми провели акцию солидарности с политзаключенными

В марше приняли участие белорусы, живущие в Грузии несколько лет или вынужденные переехать за последний год, спасаясь от репрессий на родине.

Участники акции говорят, что она стала, пожалуй, самой масштабной за все время. Белорусы собрались возле Батумского университета и прошли маршем к Танцующему фонтану и Алфавитной башне.

Фотофакт. Белорусы Батуми провели акцию солидарности с политзаключенными

Митингующие несли плакаты в поддержку политзаключенных: Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Максима Знака, Марии Колесниковой и правозащитника ПЦ «Вясна» Валентина Стефановича.

 
 
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В марше приняли участие белорусы, вынужденные уехать из страны, спасаясь от репрессий на родине.
 
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