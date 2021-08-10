Фотофакт. Белорусы Батуми провели акцию солидарности с политзаключенными

Источник материала: Салiдарнасць

В Батуми прошла акция, посвященная годовщине президентских выборов в Беларуси.





В марше приняли участие белорусы, живущие в Грузии несколько лет или вынужденные переехать за последний год, спасаясь от репрессий на родине.

Участники акции говорят, что она стала, пожалуй, самой масштабной за все время. Белорусы собрались возле Батумского университета и прошли маршем к Танцующему фонтану и Алфавитной башне.





Митингующие несли плакаты в поддержку политзаключенных: Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Максима Знака, Марии Колесниковой и правозащитника ПЦ «Вясна» Валентина Стефановича.