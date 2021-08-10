В Беларуси плюс семь новых политзаключенных. Кто они?

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

Правозащитное сообщество Беларуси получило информацию о следующих лицах, лишенных свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудниках милиции), судей и оскорбление государственных символов:

Иван Кива осужден судом Ленинского района г. Могилева по ст. 369 УК за оскорбление милиционеров в социальной сети ВКонтакте до двух лет ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Артур Рыбин осужден Гомельским областным судом по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство) и по ст. 130 УК (Разжигание вражды) за то, что сделал инсталляцию с портретом Лукашенко, и за оскорбительный комментарий в Телеграме к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима;

Алексей Боярович осужден судом Сморгонского района Гродненской области по ст. 368 УК за оскорбление президента в социальной сети ВКонтакте до одного года и шести месяцев ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Александр Щербатюк осужден судом Советского района Минска по ст. 368 УК за оскорбление президента до одного года лишения свободы в колонии строгого режима;

Андрей Асаула осужден судом Заводского района Минска по ч. 2 ст. 368 («Оскорбление президента») повторно до трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима;

Татьяна Зверко осуждена судом Лидского района Гродненской области по ст. 368 УК («Оскорбление президента») и ст. 369 УК («Оскорбление представителя власти») до одного и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима; Татьяну взяли под стражу в зале суда;

Денис Иванов осужден судом Центрального района Минска по ст. 368 УК за оскорбление президента до двух лет ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Правозащитники считают их преследование и лишение свободы политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения, а их самих политическими заключенными.

Правозащитное сообщество требует немедленно освободить политзаключенных Ивана Киву, Артура Рыбина, Алексея Бояровича, Алексея Щербатюка, Андрея Асаулу, Татьяну Зверко, Дениса Иванова и прекратить уголовное преследование в отношении них.