Шумченко: «Малый бизнес останется без защиты, а власти — без обратной связи»

Источник материала: Салiдарнасць

За что чиновники ополчились на общественное объединение предпринимателей, и к чему приведет ликвидация организации?





Фото svaboda.org

Стало известно о том, что белорусские власти собираются ликвидировать РОО «Перспектива» — Министерство юстиции подало соответствующий иск в Верховный суд.

Председателю союза предпринимателей Анатолию Шумченко эту новость сообщили чиновники, но ни предмета иска, ни сути претензий в организации не знают до сих пор, потому что официальных документов пока не получали.

Месяцем ранее Следственный комитет наложил арест на счета организации, где благодаря взносам и пожертвованиям ИП за июнь находилось около 24 тысяч белорусских рублей.

В истории РОО, к слову, уже были попытки ликвидации, но в прошлые разы удавалось уладить вопросы в досудебном порядке и продолжать деятельность. За что сейчас власти ополчились на организацию, успешно ведущую диалог между госорганами и бизнесом и отстаивающую права и интересы предпринимателей без малого 20 лет? Связано ли это с недавними требованиями Лукашенко «навести порядок» в деятельности ИП и самозанятых, или «Перспектива» попала под общую волну «зачистки» общественных объединений?

— «Перспектива» всегда была не в политике, а в экономике. Но сейчас мы видим, что неважно: молчите ли вы или говорите, участвуете или не участвуете, экономика или политика – неважно, – отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Анатолий Шумченко. – Пока достаточно сложно оценивать происходящее, с учетом того, что мы даже не знаем, по какой причине заблокировали счет, какое основание для ликвидации указано в иске…

Мне кажется, знающие люди в эшелонах власти понимают, что <закрыв «Перспективу»> они потеряют гораздо больше. Потому что наша организация, наоборот, пыталась подсказать властям какие-то слабые стороны в законодательстве, которым надо уделить внимание, чтобы не допустить более напряженного развития событий. Но если они хотят набивать шишки сами, не зная реальной обстановки, ситуации в бизнесе – это их право.

– Если предположить пессимистичный и, к сожалению, распространенный сегодня сценарий, что «Перспективу» ликвидируют – выходит, малый бизнес откатится на много лет назад, в условия, где каждый сам за себя?

– Пессимистичный сценарий, скорее всего, как раз будет реализован. И это действительно печально. В мае мы проводили исследование индекса предпринимательских настроений на 2021 год, спрашивали в том числе, насколько важна организация для предпринимателей.

Почти 98% опрошенных (а это около 700 ИП из всех регионов Беларуси) ответили, что закрытие будет катастрофой, потому что без союза, который отстаивает их права и помогает в вопросах ведения бизнеса, создает для него условия большей эффективности, – их уничтожат проверками и новыми законами.

То есть предприниматели останутся без защиты организации, которая работала 19 лет, а власти – без обратной связи, без информированности о том, что происходит в предпринимательской среде.

И, кстати, без части налогов – только я платил в месяц 900 рублей в ФСЗН, вообще, все работающие легально и прозрачно предприниматели уплачивали немаленькие налоги, а мы разъясняли, почему это необходимо, каких социальных гарантий лишает «зарплата в конвертах», размещали на сайте информацию министерств и ведомств, всегда были открыты к сотрудничеству…

Вместе с тем, говорит глава предпринимательского союза, «из голов организацию не ликвидируешь». За прошедшие годы «Перспектива» вырастила множество активистов-предпринимателей, которые знают, как работать и вести переговоры с госорганами, некоторые из них «отпочковались» и создали в регионах свои структуры.

– Мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы были легальные методы работы и происходил диалог. Бизнес продолжит работать и отстаивать свои интересы, с «Перспективой» или без, ну, а формы работы – наверное, какие-то найдут новые со временем. Вообще, нужно взять паузу и подумать, что делать дальше, как дальше жить и работать, если нас ставят вне рамок правового поля, – говорит Анатолий Шумченко.