Более 300 кг мака и 27 т дикорастущей конопли уничтожено в Гомельской области с июня

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 кг мака и 27 т дикорастущего каннабиса уничтожено в Гомельской области с июня. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Специальная программа "Мак" стартовала в стране с 1 июня и продолжится до 15 сентября. Главной задачей проводимой специальной программы является выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений (мака и конопли), изъятие из незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы среди населения области. Сотрудниками милиции Гомельской области по состоянию на 9 августа выявлено 478 фактов произрастания незаконных посевов, большая часть из которых приходится на коноплю (407) и в меньшей степени на посевы мака (71). В общей сложности за этот период уничтожено без малого 27 т дикорастущего каннабиса и более 300 кг мака. Наркозелье утилизировано более чем на 15 га площади", - рассказали в УВД.

Практически ежедневно правоохранители находят и уничтожают наркозелье. 6 августа участковым милиционером Брагинского РОВД совместно с пограничниками на территории молочно-товарной фермы вблизи деревни Старые Храковичи было обнаружено и уничтожено 148 кг конопли. Оперативники уголовного розыска в том же районе нашли дикорастущее растение вблизи МТФ около деревни Березки. 5 августа уничтожено путем вырывания и закапывания в землю около 7 кг наркозелья. А уже 8 августа конопля обнаружена на проселочной дороге между Брагином и деревней Малейки. 5 кг растений также были преданы земле.

В Ельском районе 6 августа участковый нашел коноплю на территории нежилого дома в деревне Дуброва. 9 кг закопаны. В этот же день милиционерами патрульно-постовой службы 50 кг наркорастений закопано в Рогачевском районе недалеко от деревни Слобода. Участковый милиционер совместно с инспектором ИДН Лоевского РОВД обнаружили кусты дикорастущей конопли на окраине Лоева. Общий вес уничтоженного составил 10 кг. Рейдовая группа РОВД выявила растения каннабиса вблизи очистных сооружений КЖУП "Лоевский райжилкомхоз". Утилизировано 5 кг. 9 августа уничтожено 15 кг на пустыре вблизи деревни Колпень Лоевского района.

В Ветковском районе в течение одного дня, 8 августа, оперативники наркоконтроля уничтожили 20 кг наркозелья около деревни Лядо, 10 кг - на территории нежилого домовладения в деревне Столбун. Еще 3 кг были закопаны во дворе пустующего дома в деревне Светиловичи.

Спецпрограмма "Мак" в Гомельской области вошла в активную фазу. Ориентированы практически все службы милиции на обнаружение и уничтожение дикорастущей конопли. Главная задача - предотвратить попадание наркозелья к потребителям.-0-