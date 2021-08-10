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На трассе М1 автомобиль насмерть сбил мужчину

10.08.2021 13:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М1 под колеса автомобиля попал мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в ОГАИ УВД Минского райисполкома.

"10 августа в 2.10 на 346-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации вблизи деревни Белица водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "Фиат", двигаясь в левой полосе в направлении Москвы, совершил наезд на неустановленного мужчину. Он выпрыгнул из-за металлического ограждения слева направо по ходу движения автомобиля неожиданно для водителя", - рассказали в ГАИ.

Пешеход погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Было установлено, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Пешеход погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Было установлено, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.
 
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