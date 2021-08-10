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Житель Минского района привлечен к ответственности за незаконную торговлю алкоголем

10.08.2021 13:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД пресечен канал продажи алкоголя. Незаконным бизнесом решил заняться 52 летний житель Минского района, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Спиртное мужчина привозил из Российской Федерации, не имея лицензии и не будучи индивидуальным предпринимателем. Реализовывал свою продукцию через интернет - для этих целей у него была своя группа в "Вайбере". В этой группе указывался весь перечень товара, который был в наличии, и его стоимость. Также реализовывал через своих знакомых. Хранил незаконный алкоголь у себя в доме и в подсобных помещениях", - рассказали в УВД.

У мужчины изъято более 280 л спиртных напитков различных наименований, более 100 л пива и 75 л слабоалкогольных напитков.

В отношении владельца спиртного составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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У мужчины изъято более 280 л спиртных напитков различных наименований, более 100 л пива и 75 л слабоалкогольных напитков.
 
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