В Сморгони у пенсионера похитили 40 рамок с медом на Br1,1 тыс.

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные похитили у пенсионера 40 рамок с медом на Br1,1 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"43-летний житель Сморгони занимается пчеловодством, у него есть пасека в деревне Мыксы. 26 июля он в последний раз навестил пасеку и вернулся обратно лишь 9 августа. Мужчина заметил, что за время его отсутствия с пасеки кто-то похитил 40 рамок с медом. Потерпевший сообщил обо всем в Сморгонский РОВД", - рассказали в УВД.

Правоохранители устанавливают личность подозреваемого. Сумма причиненного ущерба составляет Br1,1 тыс. По факту кражи возбуждено уголовное дело.-0-