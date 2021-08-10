Пинчанин стал фигурантом уголовного дела за разжигание социальной вражды

Источник материала: БелТА

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска задержан за разжигание социальной вражды. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

На 50-летнего неработающего пинчанина, который в интернете призывал к насилию над милиционерами, сотрудниками прокуратуры и судьями, вышли оперативники уголовного розыска горотдела милиции.

Установлено, что мужчина являлся участником экстремистского Telegram-чата. В апреле этого года он публично призывал к расправе над правоохранителями и уничтожению их имущества. В беседе он также делился с участниками советами, как оставаться анонимными в сети.

Следователи дали правовую оценку действиям пинчанина и возбудили в отношении него уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.-0-