В Гродненской области 115 человек привлечены к ответственности за преступления в IT-сфере

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области 115 человек привлечены к ответственности за совершение преступлений в IT-сфере. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"С начала года на территории Гродненской области зафиксировано около 1100 киберпреступлений, что на 400 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таким образом, уменьшается статистический прирост преступлений - это результат широкомасштабной профилактической работы и повышения уровня подготовки правоохранителей, задействованных в сфере высоких технологий. 115 человек привлечены к ответственности за совершение противоправных действий в IT-сфере, преимущественно те, кто совершил серию преступлений на территории Принеманского региона", - рассказали в УВД.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Гродненского облисполкома Андрей Прискока, сейчас на территории области продолжают фиксироваться факты хищения денежных средств с банковских карт. "Здесь можно разделить все на два больших блока: это кража самих банковских карт с последующим снятием денег и хищение средств с карт-счетов с помощью компьютерной техники. Преступления первого вида составляют не более 2% и в подавляющем большинстве раскрываются. Со вторым блоком все сложнее: вишинг и фишинг - похожие слова, но с разными значениями и сутью. Вишинг - метод, когда злоумышленник, используя телефонную связь и мессенджеры, представляется в большинстве своем сотрудником банка. Различными способами он выведывает конфиденциальные данные карты или аккаунта в банкинге потенциальной жертвы. Далее происходит хищение денежных средств", - рассказал он.

Последний пример был в Гродно, когда интернет-злоумышленники уговорили пенсионера взять кредит, а позже похитили деньги. В конце июля в мессенджере Viber с иностранного номера жителю Гродно позвонила ранее неизвестная ему женщина, представилась сотрудником банка и сообщила, что с карт-счета неизвестные пытаются снять денежные средства. Далее по просьбе неизвестной мужчина установил на свой мобильный телефон программу удаленного доступа AnyDesk. Также неизвестная женщина сообщила, что ему необходимо оформить на свое имя кредит для того, чтобы вычислить злоумышленников, что он и сделал. Мужчина оформил кредит на сумму Br14 тыс. и перевел данные денежные средства на свою пенсионную банковскую карту. Чуть позже мужчина обнаружил в мобильном телефоне СМС-сообщение с информацией о списании всех денежных средств.

Метод фишинга отличается тем, что здесь исключается фактор телефонного звонка, а используются ссылки на вредоносные интернет-ресурсы, которые внешне схожи с сайтами известных компаний и сервисов. Как правило, на этих ресурсах сообщается, что вы выиграли крупный приз, либо предлагают товар по нереально выгодной цене. Но для того, чтобы получить обещанное, необходимо ввести конфиденциальные данные карт, которые ни в коем случае нельзя сообщать. К сожалению, граждане сообщают и становятся жертвами злоумышленников.

Подразделениями по противодействию киберпреступности проводится широкомасштабная профилактическая работа с гражданами, регулярно повышается квалификация сотрудников, подбираются перспективные и профессиональные кадры. Поэтому как результат - раскрытые преступления: 115 человек привлечены к ответственности за совершение серии противоправных действий в IT-сфере.

"Остается в очередной раз напомнить важный факт: сотрудники банков не связываются с клиентами по телефону, а тем более с использованием мессенджеров для установления конфиденциальных данных платежных карт, он это знает в силу своих профессиональных обязанностей. При возникновении подобных ситуаций сразу же обращайтесь в банк для уточнения информации. В качестве подстраховки при совершении покупок в интернете заведите отдельную банковскую карту и разово переводите туда ровно ту сумму, которая необходима для приобретения вещи. Тогда в самом худшем случае вы потеряете лишь эти деньги, а не все имеющиеся на счету. Только ваша бдительность позволит уберечь деньги от преступных посягательств", - добавили правоохранители.-0-



