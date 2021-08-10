



По информации источников La Porteria, переговоры с представителями Месси ведет исполнительный директор «Барселоны» Ферран Ревертер.





Ранее «Барселона» объяснила срыв переговоров с Месси о новом контракте существованием «экономических и структурных препятствий», оказавшихся непреодолимыми.





Оплата контракта аргентинца довела бы расходы клуба на содержание игроков до 110% от его доходов.





Зарплата Месси составляла около €75 млн в год. Он был готов сократить жалование вдвое, но даже этого оказалось недостаточно.





Известно о переговорах Месси с французским «Пари Сен-Жермен». Однако, по его словам, есть и другие варианты.







