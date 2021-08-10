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Медаль Кристины Тимановской обвалила eBay
Источник материала: Партизан
Медаль Кристины Тимановской, выставленная на продажу на eBay, за полдня подорожала в 4 раза и поставила под угрозу работу всего аукциона.
Медаль Кристины Тимановской, выставленная на продажу на eBay, поставила под угрозу работу всего аукциона - из-за огромного трафика на страницу лота от Кристины Тимановской сервис сделал лот недоступным из-за угрозы для своей площадки, Фонд спортивной солидарности пытается решить проблему.
Сейчас эту проблему пытаются решить.
Как уже сообщалось, легкоатлетка Кристина Тимановская
Стартовая цена — пять тысяч долларов. Но всего за полдня цены выросла в 4 раза.
Напомним, все вырученные от продажи награды средства будут перечислены Беларускому фонду спортивной солидарности.
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Медаль Кристины Тимановской, выставленная на продажу на eBay, за полдня подорожала в 4 раза и поставила под угрозу работу всего аукциона
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