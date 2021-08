После знакомств в интернете у неё было два брака. Ей 62, но она не боится новых отношений и делится опытом

Источник материала: СТВ

Елена Савченко:

У меня было два брака конкретно по интернет-знакомствам. Первый брак у меня продлился восемь лет, будучи в 50-летнем возрасте.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы первый раз вышли замуж в 50 лет?

Елена Савченко:

Нет, это у меня второй брак. То есть он начинался в 50 лет, закончился в 58. В 58 я так же, по сайту знакомств – вышла в третий раз, но развелись четыре года назад. И что я хочу по возрастной категории. Я не буду скрывать свой возраст, мне 62 года.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Не стесняйтесь говорить свой возраст.

Елена Савченко:

Я сейчас в активном поиске, но возрастную категорию своего возраста я сейчас не рассматриваю. Почему я не рассматриваю мужчин своего возраста, за 60, объясню. Потому что я очень активный, позитивный человек. Русскоговорящие мужчины пространства СНГ, к сожалению, не активны.





Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Какими пользуетесь ресурсами для знакомства? Вы рассматриваете СНГ, заграницу.

Елена Савченко:

Нет, агентства у меня не было, только интернет-знакомства.

Наталья Надольская:

То есть вы на интернет-сайтах знакомств регистрируетесь?

Алена Родовская:

Иностранцы откуда были?

Елена Савченко:

Сочи и Беларусь. Я не на иностранном сайте – на российском сайте я была зарегистрирована.

Екатерина Забенько:

Вы не потеряли надежду? Все-таки два брака, хотя восемь и четыре года – долго продержались достаточно.





Елена Савченко:

Я уже не ставлю самоцель выйти замуж.

Алена Родовская:

А как они уговорили вас выйти замуж? Нельзя было просто так жить вместе, путешествовать?

Елена Савченко:

А вы знаете, настаивали мужчины. Я не хотела ставить штамп в паспорте, но мужчины настояли, видимо, хотели как-то удержать.

Алена Родовская:

Второй брак – что вы получили хорошего?

Елена Савченко:

Это было Сочи. Второй брак у меня был Сочи. Мы вместе катались на велосипеде, вместе плавали, загорали.





Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

И сколько лет ему было?

Елена Савченко:

Он был мой ровесник.

Надежда Цыркун:

Вот это очень хорошо, когда одна группа. Либо пусть он помоложе.

Елена Савченко:

Когда вы встречаетесь, все замечательно. Как только выходите замуж, возраст уже садится на диван. То есть когда возраст мужчины сел на диван – все, это мне уже неинтересно.

Наталья Надольская:

Вы бы приняли участие в быстрых свиданиях? Вам такая форма знакомств интересна?





Елена Савченко:

В быстрых свиданиях я не принимала участие.





Евгений Иванов, участник быстрых свиданий:

А зря, надо попробовать. Как минимум хорошо проведете время.

Елена Савченко:

Я сейчас зарегистрирована на интернет-сайтах именно иностранных государств, так скажем, но что хочу сказать: то общение, которое «Hello, how are you?», меня уже совершенно не впечатляет. Они изначально стандартные фразы кидают, и потом уже, когда углубляешься в процесс общения – I am speak English, то есть на английском языке, и уже когда переходят – вышлите мне свой обнаженный бок, ручку, ножку, и начинают отправлять вот это все, что у них имеется. Я говорю: знаешь, sorry, I am sixty two years, и я очень много видела то, что вы мне отправляете.

Екатерина Забенько:

Елена, если выйдет в следующий раз замуж, если уедет или останется здесь, то она наверняка закроет для себя все предыдущие возможности отношений и знакомства. Или нет?

Алена Родовская:

Или вы оставите анкету на сайте?





Елена Савченко:

Я активна не в поиске брака, то есть для меня брак уже табу. Я в поисках активного человека, с которым было бы интересно проводить дальнейшую жизнь. И у меня есть масса социальных сетей, где я так же веду активно. Мне приходит сообщение на почту, я им отвечаю. Сама я не трачу на это время, потому что в социальных сетях их достаточно много.

Екатерина Забенько:

Сколько времени в день вы тратите на знакомства, на общение в социальных сетях?

Елена Савченко:

В день, если придет два-три сообщения, я посмотрю, стоит ли мне вообще отвечать. Я смотрю на анкету. Если мужчина меня заинтересовал, то я буду отвечать, если нет – то нет.

Наталья Надольская:

Елена, вот вы сказали, что современные белорусские мужчины 60+ для вас непривлекательны. Вы какое объяснение этому находите, почему они непривлекательны?

Елена Савченко:

Наверное, они не уделяют достаточно времени для себя любимого, не занимаются спортом, не следят за питанием. В основном это большой вес, это уже грузные мужчины. Наверное, они уже не имеют смысла в жизни.





