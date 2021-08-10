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Депутат Верховной рады о речи Лукашенко: «Он же защищает не себя – он защищает свой народ»

10.08.2021 13:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» широко обсуждают в зарубежных СМИ. Возможность задать вопрос белорусскому лидеру 9 августа получили множество иностранных журналистов, в том числе из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат Верховной рады о речи Лукашенко: «Он же защищает не себя – он защищает свой народ»

Честные и развернутые ответы нашего Президента стали предметом обсуждения на вечерних ток-шоу. Вот как оценил народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко шаги белорусского лидера во время непростого августа 2020 года.

Депутат Верховной рады о речи Лукашенко: «Он же защищает не себя – он защищает свой народ»

Евгений Шевченко, народный депутат Верховной рады Украины:
Лукашенко правильно сделал. Он сказал: у меня нет таких ресурсов, как в Штатах или в России, чтобы защитить свой народ. Какие есть способы, так я и защищаю. Если бы я был на его месте и понимал, что в Украине нужно защищаться, все способы хороши. Он же защищает не себя – он защищает свой народ, свою страну. Это его интерес, и мы должны смотреть на это с точки зрения справедливости.

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Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом» широко обсуждают в зарубежных СМИ. Возможность задать вопрос белорусскому лидеру 9 августа получили множество...
 
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