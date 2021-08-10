Продажи электромобиля БЕЛДЖИ Геометрия С начнутся уже в 2021 году что с ценой

Источник материала: Myfin



Фото: drive2.ru

Запас хода электромобиля на одной зарядке составляет 550 километров. Сформирован он в виде хэтчбека. О ходовых качествах гендиректор «БЕЛДЖИ» сказал, что «это как будто движение по взлетной полосе самолета». Электромобиль имеет много инновационных решений: от активных систем безопасности до проработанного дизайна.

«Сейчас мы подаем на сертификацию три автомобиля, надеюсь, что в третьем квартале закончим. И в четвертом квартале наши покупатели уже увидят эти автомобили в салонах», – сообщил гендиректор предприятия.

Геннадий Свидерский пояснил главное отличие от конкурентов на белорусском рынке. Другие авто завозят физлица, и, как правило, это бывшие в эксплуатации автомобили, нет сервиса, салонной продажи. «Мы здесь хотим дать первые серийные поставки. Дать поддержку сервиса, салонов в каждой области и Минске. Все наши дилеры будут предлагать эти автомобили», – сказал гендиректор.

Пока что электромобиль произведен в Китае, в Беларуси его адаптировали для отечественного рынка: имеются зарядные станции без проводников, решены вопросы мультимедиа и другие моменты эксплуатации. Для производства новых электромобилей в 2022 году будут задействованы мощности завода.

О цене



Как ранее сообщалось, на сайте «БЕЛДЖИ» появилась форма заявок на электромобиль Geely Geometry C. Ориентировочная цена этой модели 30 тыс. долларов, сообщает bamper.by. Кроме того, впервые будет доступна возможность покупки электромобиля для юридических лиц.