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Продажи электромобиля БЕЛДЖИ Геометрия С начнутся уже в 2021 году что с ценой
Источник материала: Myfin
Запас хода электромобиля на одной зарядке составляет 550 километров. Сформирован он в виде хэтчбека. О ходовых качествах гендиректор «БЕЛДЖИ» сказал, что «это как будто движение по взлетной полосе самолета». Электромобиль имеет много инновационных решений: от активных систем безопасности до проработанного дизайна.
«Сейчас мы подаем на сертификацию три автомобиля, надеюсь, что в третьем квартале закончим. И в четвертом квартале наши покупатели уже увидят эти автомобили в салонах», – сообщил гендиректор предприятия.
Геннадий Свидерский пояснил главное отличие от конкурентов на белорусском рынке. Другие авто завозят физлица, и, как правило, это бывшие в эксплуатации автомобили, нет сервиса, салонной продажи. «Мы здесь хотим дать первые серийные поставки. Дать поддержку сервиса, салонов в каждой области и Минске. Все наши дилеры будут предлагать эти автомобили», – сказал гендиректор.
Пока что электромобиль произведен в Китае, в Беларуси его адаптировали для отечественного рынка: имеются зарядные станции без проводников, решены вопросы мультимедиа и другие моменты эксплуатации. Для производства новых электромобилей в 2022 году будут задействованы мощности завода.
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