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Статусбанк сделал бесплатную карту с кэшбэком и овердрафтом. Смотрим, что в ней есть
Источник материала: Myfin
Как рассказал Myfin.by председатель правления Статусбанка Александр Игнатов, для
В банке обещают повышенный манибэк до 2%, который действует во всех магазинах «Евроопт», онлайн-гипермаркете «Е-доставке» и аптеках «Планета здоровья». Также можно экономить до 50% в объектах-партнерах: в магазинах техники, одежды, аптеках, ресторанах и т.д. Всего партнеров более 2000. При оплате картой можно принимать участие в игре «Удача в придачу!» – наличие скидочной карты «Евроопта» становится необязательным.
Овердрафт и онлайн-кредит
Пополнить карту можно без комиссий через ЕРИП. Банк готов оформить на карту овердрафт на сумму до 5000 рублей с возможностью не платить проценты по кредиту до 30 дней – столько составляет грейс-период.
На карту можно оформить онлайн-кредит
Отделения банка трансформируются
«Статусбанк на рынке уже 19 лет. Мы растем и развиваемся вместе со всем миром, и сегодня предоставляем доступ к банковским продуктам без посещения наших отделений», – подчеркнул председатель правления Статусбанка Александр Игнатов.
Как объяснил Александр Игнатов, привычные банковские центры никуда не исчезнут, но трансформируются. Основной фокус в них сместится на консультации и помощь в решении вопросов, которые не удается разрешить в онлайн-формате.
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Статусбанк объявил о выпуске бесплатной карты с мани-бэком до 2% на покупки в Евроопте и скидками до 50% на покупки в магазинах-партнерах. Изучили, что еще есть в...
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