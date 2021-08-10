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Статусбанк сделал бесплатную карту с кэшбэком и овердрафтом. Смотрим, что в ней есть

10.08.2021 13:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Статусбанк сделал бесплатную карту с кэшбэком и овердрафтом. Смотрим, что в ней есть
Фото: Myfin.by

Как рассказал Myfin.by председатель правления Статусбанка Александр Игнатов, для оформления карты не нужно посещать отделение банка. Ее бесплатно отправляют на дом по почте. Оформление карточки проходит полностью онлайн. Отметим, что бесплатная доставка карточки домой или в офис и ее оформление сейчас доступно уже у шести белорусских банков.

В банке обещают повышенный манибэк до 2%, который действует во всех магазинах «Евроопт», онлайн-гипермаркете «Е-доставке» и аптеках «Планета здоровья». Также можно экономить до 50% в объектах-партнерах: в магазинах техники, одежды, аптеках, ресторанах и т.д. Всего партнеров более 2000. При оплате картой можно принимать участие в игре «Удача в придачу!» – наличие скидочной карты «Евроопта» становится необязательным.

Овердрафт и онлайн-кредит

Статусбанк сделал бесплатную карту с кэшбэком и овердрафтом. Смотрим, что в ней естьПополнить карту можно без комиссий через ЕРИП. Банк готов оформить на карту овердрафт на сумму до 5000 рублей с возможностью не платить проценты по кредиту до 30 дней – столько составляет грейс-период.

На карту можно оформить онлайн-кредит «Быстрые покупки онлайн». Он действует в «Е-доставке» и магазинах партнеров на все товары в корзине. Срок – до 36 месяцев, ставка – от 22% годовых, сумма – до 5000 рублей. Для оформления не требуют справку о доходах и первоначальный взнос.

Отделения банка трансформируются

«Статусбанк на рынке уже 19 лет. Мы растем и развиваемся вместе со всем миром, и сегодня предоставляем доступ к банковским продуктам без посещения наших отделений», – подчеркнул председатель правления Статусбанка Александр Игнатов.

Как объяснил Александр Игнатов, привычные банковские центры никуда не исчезнут, но трансформируются. Основной фокус в них сместится на консультации и помощь в решении вопросов, которые не удается разрешить в онлайн-формате.

 
 
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Статусбанк объявил о выпуске бесплатной карты с мани-бэком до 2% на покупки в Евроопте и скидками до 50% на покупки в магазинах-партнерах. Изучили, что еще есть в...
 
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