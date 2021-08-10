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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 300%, 250%: профсоюзы зафиксировали резкий скачок цен на свеклу, капусту, морковь и картофель Из 50 позиций по 20 цены в Минске выше, чем в остальных регионах.

Свекла — в 3,2 раза, морковь — почти в 3 раза, капуста — более чем в 2,5 раза, картофель — в 1,8 раза. Об этом «Минск-Новостям»председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.В Минске рост цен только за июнь на свеклу составил 263%, картофеля — 188%. А по сравнению с ценами декабря 2019 года свекла подорожала и вовсе на 658%.Он подчеркнул, что данной группы товаров в Беларуси производится гораздо больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Тем не менее результаты практически каждого проведенного мониторинга фиксируют постоянное повышение цен.Из 50 позиций по 20 цены в Минске выше, чем в остальных регионах.