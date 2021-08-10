Семашко обещает с 1 сентября сниженные тарифы на роуминг с Россией

Источник материала: АФН

Беларусь и Россия договорились о введении сниженных тарифов на роуминг для абонентов двух стран с 1 сентября на постоянной основе.

Об этом сообщает посольство РБ в Москве по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы «признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства, сотрудничества двух стран в области микроэлектроники и условий применения электронной компонентной базы белорусского производства в России, взаимного признания документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации".