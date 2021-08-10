Лукашенко уволил замначальника службы безопасности

Источник материала: АФН

Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника Службы безопасности президента РБ, следует из указа № 306 от 10 августа 2021 года.

В соответствии с документом Сергей Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.