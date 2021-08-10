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Госпогранкомитет РБ сообщил о «выдворенной» из Литвы беременной мигрантке без сознания

10.08.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские пограничники на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы обнаружили группу из 10 человек, включая трех детей.

«Все они были насильно выдворены литовской стороной на линию литовско-белорусской границы», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

«Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащих всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы, и оставляют ее там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи», - также сказано в сообщении.

Отмечается, что иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу.

«Ее состояние расценивается как тяжелое, характеризующееся в том числе признаками истощения. Кроме того, в Литве с ней находились трое детей, которые также доставлены в медучреждение для осмотра», - утверждает пресс-служба ГПК РБ.

 
 
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Белорусские пограничники на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы обнаружили группу из 10 человек, включая трех детей.
 
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