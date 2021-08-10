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Власти ликвидируют "Перспективу"

10.08.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство юстиции подало в Верховный Суд иск о ликвидации Республиканского общественного объединения «Перспектива».

Власти ликвидируют "Перспективу"
Об этом сообщает сайт объединения. 

Предмет иска и суть претензий — пока неизвестны: организация ждёт официального письма.

Там также напомнили, что постановлением Следственного Комитета от 15 июля 2021 года (по сообщению работников «Приорбанка») наложен арест на расчётные счета Перспективы, на которых находятся 24 тысячи рублей, собранные в июне самими ИП со всей страны в виде взносов и пожертвований - согласно Устава организации. 

Уведомлений от самого СК Перспектива не получала и причины подобных решений объединению неизвестны.

В Перспективе отметили, что в истории организации уже были попытки ликвидации, однако все решалось в позитивном ключе.

"Но на этот раз ситуация достаточна серьёзная, учитывая все обстоятельства происходящих событий в стране. Вместе с тем, РОО «Перспектива» всегда готово предоставить органам власти всю исчерпывающую информацию о своей деятельности, в целях продолжения легальной работы в интересах малого бизнеса и государства в целом", - заявили в объединении.

Заметим, что накануне Лукашенко фактически заявил о ликвидации всез Ипешников, предложив оставить только ремесленников.

"Что касается ипешников, ну так у нас кто только не ипешник. Ипешниками будут те, десятки, может, сотни или тысячи, которые умеют своими руками делать что-то невероятное. Я часто говорю, корзины плести умеют. Ну чего нам там придираться к этому мужику. С соломы что-то делают рукодельничают", — сказал он.
 
 
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Министерство юстиции подало в Верховный Суд иск о ликвидации Республиканского общественного объединения «Перспектива».
 
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