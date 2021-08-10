Лукашенко обвинил главу EPAM в финансировании протестов

На пресс-конференции накануне Александр Лукашенко коснулся денег, которые получают айтишники в Беларуси, и обвинил EPAM в финансировании протестов.





"Мы не будем сковывать личную инициативу людей. Хоть я и жёстко отношусь к этим ипэшникам, айтишникам. Мы ещё разберемся там. Пусть особо не торопятся в Беларусь, а лучше поработают в Украине.





Мы не будем зажимать айтишников, не будем им мешать работать. Но мы должны видеть все финансовые потоки. Об этом мы изначально договаривались. Вот узкое горлышко, сюда деньги поступили, получайте за свою работу.





А не то, что оттуда некий EPAM и прочие, мерзавец Добкин или Дробкин, как его там фамилия, а это уже установлено, деньги сюда перечислял на протестные акции. А там связан со спецслужбами.





Деньги дали, перечислили, а они тут делили. Это ненормально.





dev.by Делайте продукт, получите деньги, но они должны быть здесь. Это главное. Получите свои льготы, и будем видеть, куда вы тратите деньги", - цитиует Лукашенко





преодолели новую планку . По данным tradingview.com, стоимость акций выросла до 608 долларов (новый исторический рекорд). Тем временем, акции EPAM по итогам последних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. По данным tradingview.com, стоимость акций выросла до 608 долларов (новый исторический рекорд).





С начала августа акции EPAM подорожали почти на 50 долларов, а с начала года почти на 70% или на 250 долларов.

Справочно.





Аркадий Добкин в 1987 году ушел из Института порошковой металлургии и основал кооператив по производству софта. В 1991 году он эмигрировал в США, а в 1993 году основал EPAM Systems. В 2006 году EPAM получила инвестирование от американской компании Siguler Guff & Company.

В 2012 году Аркадий Добкин и его партнеры вывели EPAM Systems на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Помимо этого, Добкин стоял у истоков создания ПВТ, его компания является одним из крупнейших работодателей в IT-отраслях Беларуси, Украины и России.





В рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов от Ежедневника он был одним из первых.











