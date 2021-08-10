СБП протестует против ликвидации Белорусского ПЕН-центра

Союз белорусских писателей (СБП) выражает протест против ликвидации Белорусского ПЕН-центра, грубого нарушения прав и свобод литераторов и всех граждан Беларуси. Об этом идет речь в заявлении секретариата общественного объединения.





«9 августа 2021 года решением Верховного суда был ликвидирован Белорусский ПЕН-центр, известнейшая и авторитетнейшая организация, которая многие годы объединяла писателей и деятелей культуры, защищала их права, — констатируется в документе. — Государственные органы отыскали формальные основания, чтобы ликвидировать объединение, которое три десятилетия плодотворно работало для белорусской культуры и литературы».

В СБП отметили, что ПЕН-центр, основанный Василем Быковым, Рыгором Бородулиным, Карлосом Шерманом, Светланой Алексиевич, которая сейчас его возглавляет, «всегда исповедовал принципы свободы слова и свободы волеизъявления». «Ликвидируя организацию, Верховный суд подтвердил, что этим конституционным правам и свободам нет места в писательской среде, — считают в объединении. — Назначенное на 11 августа такое же ликвидационное заседание для Белорусской ассоциации журналистов подтверждает, что этих же самых прав не могут иметь и сотрудники независимых медиа».

В документе напоминается, что СБП сегодня также находится под угрозой ликвидации после обыска и блокировки счета Следственным комитетом и вынесения двух предупреждений от Министерства юстиции «за несвоевременное предоставление затребованных документов, которые мы предоставить не можем в связи с тем, что помещение офиса опечатано».

«Искореняя любые проявления инакомыслия, ликвидируя негосударственные организации, газеты, блокируя сайты, лишая свободы сотни журналистов, писателей, блогеров, музыкантов, актеров — всех, кто осмелился сказать хоть слово против, государственные органы утверждают, что они руководствуются законом, — отметили в писательской организации. — Однако история человечества не раз проходила такие этапы, когда под видом закона творился беспредел. < ... > Требуем от властей соблюдения закрепленных в Конституции базовых принципов права. Можно ликвидировать организацию, но Свободное слово и правду о нашем времени ликвидировать невозможно».

Как сообщалось, на заседании ВС 9 августа судья Анна Соколовская удовлетворила иск Минюста о ликвидации республиканского общественного объединения «Белорусский ПЕН-Центр» — организации, занимавшейся развитием белорусской культуры, защитой свободы слова, прав журналистов, литераторов и других культурных деятелей.

ПЕН-центру предъявили претензию, что он якобы получал безвозмездную иностранную помощь от своей руководителя Светланы Алексиевич, которую позиционировали как личность, постоянно проживающую за границей, сообщила БелаПАН вице-председатель объединения Татьяна Нядбай. По ее словам, суд не учел доказательства того, что Алексиевич, согласно законодательству, не является таким лицом — не состоит на консульском учете за границей и не имеет паспорта серии РР.

«Мы расцениваем это (ликвидацию по судебному решению. — БелаПАН.) как политический заказ сверху, особенно в контексте того, что из государственных СМИ мы слышали прямо сформулированные угрозы «пустить под нож», открыто артикулированную позицию «иногда не до законов», озвученные в сторону 185 негосударственных организаций обвинения в деструктивности структур. Конечно, это все открыто свидетельствует о наличии политического заказа на зачистку гражданского сектора, что делает истцов и судей исполнителями этого заказа», — отметила Нядбай.

Она подчеркнула, что объединение не прекращает свою деятельность и намерено подать в ВС надзорную жалобу.

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