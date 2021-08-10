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Александр Олехнович

«Наша Нива»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист Олехнович: новые американские санкции убьют целые сферы государственной экономики, первым — Белкалий США закрывают оставшуюся после введения секторальных санкций ЕС лазейку.

- Вчера американский президент Джо Байден подписал executive order, что задает тон и объясняет, какова будет санкционная стратегия в отношении лукашенковского режима, который в документе называется угрозой национальной безопасности США.Это также означает, что не обозначено никакой «российской сферы влияния» и что США будут «долбить».Ранее США действовали на основании ордера от 2006 года, выданного Джорджем Бушем, довольно добродушного по сравнению с Байденом.Теперь же будет затронут целый ряд секторов, включая калийный, строительный, финансовый, транспортный, оборонный, с которыми США запрещает иметь любые отношения своим гражданам.Но также присутствует принцип экстерриториальности: США угрожают наказывать граждан всех стран мира за сотрудничество с секторами белорусской экономики и отдельными фирмами.- США закрывают оставшуюся после введения секторальных санкций ЕС лазейку, куда попали лишь отдельные коды продукции, которые в целом составляют лишь до 15% продукции Белкалия — это Европа, первый раз вводя секторальные санкции, руководствовалась принципом «не навредить себе». Теперь же продукция Белкалия будет запрещена полностью, так как американские санкции касаются всей продукции.Да, не запрещается Белорусская калийная компания, которая не добывает, а продает калий. Но ей тогда придется продавать не белорусский калий, ведь за сотрудничество с Белкалием она будет наказана, как и все ее контрагенты по цепочке.YARA также вынуждена будет прекратить закупки калия. Я думаю, что и возить калий через Клайпеду станет невозможно: у литовцев, которые и так хотят перекрыть транзит, появился сильный аргумент в виде документа геополитического союзника, почему это нужно делать. Может быть, теперь будут поставлять через Мурманск, где море замерзает?Даже если Беларусь будет продавать калий только в Китай или Индию, США смогут наказывать покупателей.- Санкционные списки будут расширяться. Ордер Байдена дает гибкость чиновникам американского Минфина, имеющим политическое разрешение и юридические основания для самостоятельной разработки новых санкционных списков. Это не конец, это начало. Мы видим первичный вид.Как формируются санкции? В США есть такой офис контроля иностранных активов, куда экспертным сообществом предоставляются предложения.И мы видим, что если раньше Запад не был настроен решительно и ограничивался символическими санкциями, что даже Олексину удавалось из них выскользнуть, то после посадки самолета, миграционного кризиса, уничтожения гражданского общества, скандала на Олимпиаде у Запада есть понимание, что все, говорить не о чем.Никто больше цацкаться с Лукашенко не будет, он списан и с ним будет покончено. И сейчас уже не пройдут попытки найти противоречия между странами: Запад координируется.- Нет, пока это невозможно, потому что экономические прогнозы опираются на то, что было раньше. А раньше такого не было. Так, были американские санкции, которые только запрещали американским гражданам и юридическим лицам сотрудничать с запрещенными лицами. Но тогда наш импорт в США упал незначительно, ведь и так был малым. А теперь механизм санкций другой, мы посмотрим, как это будет выглядеть.Нерадужная судьба Беларуськалия, например, приносящего примерно 3 миллиарда долларов ежегодно. Если под санкции попадет нефтяной комплекс, то его потенциал экспорта до 10 миллиардов долларов.- Я объясню на примере. Когда я работал в польской консалтинговой компании и в 2014-м против России ввели санкции, то мы стали очень долго проверять всех контрагентов из России, чтобы не нарваться на гигантский штраф, и чаще отказывались от сотрудничества. У банков также есть risk department, который проверяет сделки и советует не сотрудничать. Я не думаю, что в западном мире кто-то сможет наплевать. То есть вопрос в том, относительно того же калия, чтобы переплатить 5% канадцам или русским и спать спокойно. Думаю, все так и поступят. Ведь расчеты в долларах — это 70% мировой торговли, американцам все очень хорошо видно, кто и с кем торгует.А для Китая Лукашенко тоже токсичен, это видно по их финансовой политике, как они опасаются иметь с ним дело. Дело в том, что для Беларуси в Китае открыта кредитная линия на 10 миллиардов долларов — ты можешь приносить бизнес-план и тебе дадут деньги. Всего использовано 3 миллиарда долларов, но дальше ей пользоваться фактически нельзя.В этом году китайцы выдали 14 миллионов долларов и больше не дают, что в масштабах стран незначительная сумма. Они опасаются и не думаю, что будут рисковать своими предприятиями, чтобы продолжать работать с Беларусью. Китаю также выгодно смена режима, потому что Лукашенко угрожает поставкам их товаров в Европу — 90% всех железнодорожных и автомобильных поставок в ЕС идут через Беларусь. Шли. Беларусь также не вступила в ВТО, как обещала Китаю, в условиях санкций парк «Великий камень» не имеет смысла. Очевидно, китайцам хотелось бы, чтобы это не было двусторонним проектом. Вопросы есть и очень большие.