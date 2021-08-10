ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ходасевич о белорусском футболе: Нам, извините меня, …опа

10.08.2021 14:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ходасевич о белорусском футболе: Нам, извините меня, …опа
Николай Ходасевич
Журналист Николай Ходасевич оценил состояние беларусского футбола.

«Мы уже находимся на такой стадии, что нам, извините меня, попа. Понимаете, попа!

То, что произошло в один день, когда страйк, когда 4 клуба вылетели! Хочется голос повышать, хочется орать, потому что не обратить внимание на это сейчас, если рассказывать о том, что у нас хороший уровень футбола, что случайность была с Бельгией. Чуть ли нам не повезло в Еврокубках, мол, какие там хорошие соперники «Виктория», «Копенгаген», какой случай произошел с «Динамо» Батуми, что там еще... Какие там у «Шахтера» отмазки?! Какие могут быть отмазки в «Шахтере»?!



Но на самом деле квинтэссенция этих неудач это то, что наш чемпионат настолько деградировал, настолько выглядит беспомощно, в том числе, в каком-то моральном плане, что все... Мы вернулись в тот самый конец 90-х. Я помню начало 2000-х, когда всем вылетали. Когда мы молились на проход хоть одной стадии. Если проходили в Кубке Интертото, то, наверное, радовались.

Как только признаешь, что проблемы очевидны, то тогда принимаются какие-то решения, чтобы выйти из этих проблем. А у нас всегда идет какое-то поддержание, что это все ок. Мы сами себя убеждаем, что мы красивые парни, а на самом деле носки в сандалиях и на дискотеку идем – и говорим, что мы прекрасны. Ну бред же», – сказал Ходасевич.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси вернулся в тот самый конец 90-х?
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко: «Все центры силы теперь работают сообща, что многократно увеличит силу санкций»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by