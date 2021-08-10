Латушко: «Все центры силы теперь работают сообща, что многократно увеличит силу санкций»

Источник материала: Салiдарнасць

Как Вашингтон «закручивает гайки» официальному Минску.

США объявили 9 августа о расширении санкций против Беларуси. Как отмечают эксперты, никогда еще ограничительные меры американской стороны не были столь жесткими.

В частности, замораживаются все американские активы белорусских госучреждений, их руководителей и представителей; компаний, которые работают в оборонном секторе и безопасности, энергетическом, сфере калийных удобрений; табачной промышленности, строительном и транспортном секторе…

Дополнительно к документу приложен список физических и юридических лиц, против которых санкции вводятся адресно – это, например, прямо названные «кошельками Лукашенко» бизнесмены Алексей Олексин и Николай Воробей, депутаты парламента Олег Гайдукевич и Геннадий Давыдько, руководитель СК Дмитрий Гора, директор «Гродно Азот» Игорь Ляшенко, директор «Белшины» Андрей Бунаков, УВД Гомельского облисполкома, НОК Беларуси, «Беларуськалий», Dana Holdings, «Абсолютбанк».

В чем особенности новых американских санкций и почему они обещают стать по-настоящему действенными, пояснил Павел Латушко:

– Какие выводы мы можем сделать из опубликованного исполнительного указа президента США? Мощный инструмент нового этапа давления на режим – это появление вторичных санкций, на которые мы и сделали особый акцент в аналитической записке, переданной ранее американской стороне.

До сегодняшнего дня американская программа санкций по Беларуси не предусматривала использования этого инструмента. Ранее ограничения накладывались на американские компании и их отделения, которые не могли вести бизнес с компаниями, находящимися в санкционном списке США. Компаниям из третьих стран не запрещалась торговать с подсанкционными предприятиями.

И вот теперь иностранным компаниям по всему миру, ведущим бизнес с белорусскими предприятиями, подпавшими под санкции – как индивидуальные, так и секторальные – придется серьезно задуматься.

Теперь стало возможным наказание любого банка, если он будет обслуживать счета предприятий, находящихся под санкциями. Над партнерами предприятий, попавших под санкции, будет висеть дамоклов меч финансового наказания – где бы они ни находились и в какой бы валюте ни рассчитывались.

Кроме того, по словам Павла Латушко, аналитики, с которыми он работает, обосновали необходимость введения секторальных санкций против военного сектора, табачной промышленности и транспортной отрасли:

– Нефтехимического и финансового как секторов в списке США пока нет, но госпредприятия, работающие в этих отраслях, попадут под санкции в индивидуальном порядке. У того же «Беларуськалия» не только нельзя покупать удобрения, но и продавать ему оборудование, а в сочетании со вторичными санкциями любая компания, не только американская, которая будет так поступать, рискует попасть под санкции США.

Еще один сильный момент американских санкций, в отличие от европейских – отсутствие срока для завершения предыдущих контрактов. Единственное исключение – для прекращения взаимоотношений с «Беларуськалием» предусмотрен срок до 8 декабря 2021 года.

Кроме того, США ужесточили ответственность за изобретение схем обхода санкций.

– Все центры силы – ЕС, Великобритания, США и Канада – теперь работают сообща, что многократно увеличивает силу санкций, – подытожил политик.

В ближайшее время, по словам Павла Латушко, юристы и экономисты НАУ опубликуют полный анализ введенных санкций.