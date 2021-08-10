Работник хозяйства в Белыничском районе похитил более 16,5 т зерна

Источник материала: БелТА

10 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Белыничском районе работник хозяйства похитил более 16,5 т зерна. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Факт хищения установлен правоохранителями во время рейдовых мероприятий. Выяснилось, что 40-летний механизатор воспользовался служебным транспортом и вывез с территории зерносушильного комплекса сельхозпредприятия более 8 т пшеницы и 7 т ячменя. Украденное он складировал на своем подворье. Сумма причиненного ущерба составила около Br7 тыс.

Изъятое зерно возвращено сельхозпредприятию. Следователи дадут правовую оценку действиям подозреваемого.

По словам правоохранителей, рейдовые мероприятия по предупреждению противоправных деяний в агропромышленной сфере продолжатся вплоть до завершения уборочной кампании.-0-