Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая детсадом в Минске должна вернуть в бюджет незаконно заработанные Br3 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Прокуратура Ленинского района Минска в ходе проверки установила, что заведующая детским садом, будучи государственным должностным лицом, дала письменное обязательство соблюдать ограничения, определенные законом о борьбе с коррупцией.

Среди прочего в них речь шла о запрете выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением своих обязанностей по месту основной службы. Это не касается педагогической (в плане реализации содержания образовательных программ), научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики.

В нарушение таких ограничений завдетсадом по трудовому договору и договорам подряда выполняла иную оплачиваемую работу, в связи с чем получила доход на сумму свыше Br3 тыс.

В прокуратуре отметили, что денежные средства, полученные в нарушение антикоррупционного законодательства, подлежат возмещению в доход государства.

Поскольку женщина в добровольном порядке полученный доход в республиканский бюджет не перечислила, прокурор Ленинского района Минска в интересах государства предъявил в суд исковое заявление о взыскании этой суммы.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение вступило в законную силу.-0-