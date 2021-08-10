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Как дела у Александра Федуты?

10.08.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые следственные действия с его участием пока не проводятся. Последний раз адвокат его посещала примерно две недели назад. Отметила, что немного похудел.



Не так давно жена передала Александру Федуте телевизор. Ранее в камере СИЗО КГБ, где находится известный публицист и филолог, была возможность смотреть новости и некоторые развлекательные передачи. 

Однако вскоре соседи по камере изменились, и те сидельцы, кому принадлежал телевизор, забрали его с собой – по правилам внутреннего распорядка, оставить просто не имели права. Поэтому сейчас у Федуты имеется свой собственный телевизор.

В письмах к жене Александр Иосифович также писал, что ему удалили зуб, который долгое время его беспокоил.
 
 
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Новые следственные действия с его участием пока не проводятся. Последний раз адвокат его посещала примерно две недели назад. Отметила, что немного похудел.
 
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