Как дела у Александра Федуты?









Не так давно жена передала Александру Федуте телевизор. Ранее в камере СИЗО КГБ, где находится известный публицист и филолог, была возможность смотреть новости и некоторые развлекательные передачи.





Однако вскоре соседи по камере изменились, и те сидельцы, кому принадлежал телевизор, забрали его с собой – по правилам внутреннего распорядка, оставить просто не имели права. Поэтому сейчас у Федуты имеется свой собственный телевизор.





В письмах к жене Александр Иосифович также писал, что ему удалили зуб, который долгое время его беспокоил.