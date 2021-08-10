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Скандал! Сына Елизаветы II обвинили в сексуальном насилии

10.08.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американка Вирджиния Джуффре, ранее заявлявшая, что у нее в 17-летнем возрасте был секс с британским принцем Эндрю, подала иск в федеральный суд Манхэттена, требуя привлечения принца к ответственности, сообщают американские СМИ.

Вирджиния Джуффре и еще несколько женщин утверждали, что стали жертвами американского финансиста Джеффри Эпштейна, который предположительно покончил с собой в тюремной камере два года назад.

Джуффре в иске утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны принца Эндрю в Лондоне и Нью-Йорке.

"Я призываю принца Эндрю к ответу за то, что он сделал со мной, - сказала Джуффре. - Влиятельные и богатые люди не освобождаются от ответственности за свои поступки".

Принц Эндрю, герцог Йоркский, последовательно отрицает эти утверждения.

"Этого не было. Я могу абсолютно категорично заявить вам, что этого никогда не было. У меня нет никаких воспоминаний о том, что я когда-либо встречался с этой дамой, вообще никаких", - говорил он в интервью Би-би-си в 2019 году.

Принц также заявлял, что сожалеет о связи с Джеффри Эпштейном и глубоко сочувствует тем, кто пострадал от его действий.

"Конечно, я готов помочь любому соответствующему правоохранительному органу в расследовании, если это потребуется", - говорил он.
 
 
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Американка Вирджиния Джуффре, ранее заявлявшая, что у нее в 17-летнем возрасте был секс с британским принцем Эндрю, подала иск в федеральный суд Манхэттена, требуя...
 
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