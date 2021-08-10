Официально: Беларусь стягивает на Гродненщину войска

К проходящим в Беларуси комплексным оперативно-тактическим учениям с Гродненской пограничной группой привлечены Вооруженные силы, сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.





«Особенностью учения явилось то, что отрабатывались задачи по блокированию, поиску, выявлению, уничтожению незаконного вооруженного формирования, которое прорвалось через госграницу, совместно с Вооруженными силами, — сказал он. — Пограничной группе придана одна из мотострелковых рот 6-й отдельной механизированной бригады. Мы сегодня видели, как слаженно действовали пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил».

«Беседуя с военнообязанными приятно видеть, что у них есть понимание, для чего их призвали, что кроме нас, мужиков, которые должны защищать свою страну, никто этого не сделает. Конечно, не хотелось бы, чтобы доходило до того, чтобы мы отрывали от работы комбайнеров, хлеборобов, рабочих предприятий, — для этого есть кадровые подразделения, в том числе и пограничной службы. Но если будет какая-то необходимость, и какая-то опасность будет угрожать стране, мы выполним задачи по защите страны», — заявил глава секретариата Совбеза.

За вторым этапом учений, который прошел на Гожском полигоне (Гродненская область) при участии военнослужащих Западного оперативного командования, Вольфович наблюдал вместе с министром обороны Виктором Хрениным и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

«Участники учения практически отработали вопросы по поиску, выявлению, блокированию и ликвидации условного незаконного вооруженного формирования, проникшего на территорию Республики Беларусь с территории сопредельного государства, — отметили в Минобороны. — Для имитации реальной обстановки упражнения отрабатывались в сложных и динамичных условиях. Вместе со стражами границы в качестве отряда поддержки на левом фланге боевого порядка умело действовали военнослужащие мотострелковой роты гвардии старшего лейтенанта Алексея Мануйлина из состава 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады».

«Удар по условному противнику нанесла авиация непосредственной поддержки из состава ВВС и войск ПВО Вооруженных сил. Условный противник был надежно блокирован и в ходе огневого боя и последовавшего за ним прочесывания местности ликвидирован. Гвардейцы и военнослужащие органов пограничной службы успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировали высокий профессионализм и воинское мастерство, слаженность и полевую выучку», — сообщили в министерстве.

Учения с Гродненской пограничной группой проходят с 3 по 12 августа в три этапа.