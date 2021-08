«Гэта выглядае вельмі маштабна». Як новыя санкцыі паўплываюць на беларускую эканоміку

Источник материала: Свабода

Санкцыі ЗША

У гадавіну прэзыдэнцкіх выбараў у Беларусі прэзыдэнт ЗША падпісаў выканаўчы загад аб блякаваньні маёмасьці дадатковых асобаў, датычных да сытуацыі ў Беларусі.

Уводзяцца санкцыі ў дачыненьні да ААТ «Беларуськалій», які, як лічыць амэрыканскі бок, зьяўляецца «крыніцай незаконнага ўзбагачэньня рэжыму»;

Санкцыі да Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, які "абвінавачваецца ў адмываньні грошай, ухіленьні ад санкцыяў і абыходзе візавых забаронаў;

У санкцыйны сьпіс таксама ўключаныя «вядомыя бізнэсоўцы, якія падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі, а таксама 15 кампаніяў, зь якімі яны зьвязаны.

ЗАТ « Абсалютбанк » — беларускі банк, яго ўладальнік Мікалай Верабей набліжаны да Лукашэнкі;

» — беларускі банк, яго ўладальнік Мікалай Верабей набліжаны да Лукашэнкі; ЗАТ « Новая нафтавая кампанія » — кампанія, якая гандлюе беларускімі нафтапрадуктамі;

» — кампанія, якая гандлюе беларускімі нафтапрадуктамі; ЗТАА « Дана Астра » — кампанія-забудоўнік, зьвязаная з сэрбскімі бізнэсоўцамі братамі Карычамі. Праекты кампаніі падтрымлівае Лукашэнка;

» — кампанія-забудоўнік, зьвязаная з сэрбскімі бізнэсоўцамі братамі Карычамі. Праекты кампаніі падтрымлівае Лукашэнка; Спартовы клюб «Шок» Дзьмітрыя Шакуты, якога падазраюць у пабіцьці Рамана Бандарэнкі, ад чаго той пасьля загінуў.

Дзьмітрыя Шакуты, якога падазраюць у пабіцьці Рамана Бандарэнкі, ад чаго той пасьля загінуў. Нацыянальны алімпійскі камітэт Беларусі — дзяржаўны алімпійскі камітэт Беларусі, адказны за зьняцьце з Алімпійскіх гульняў у Токіё Крысьціны Ціманоўскай.

— дзяржаўны алімпійскі камітэт Беларусі, адказны за зьняцьце з Алімпійскіх гульняў у Токіё Крысьціны Ціманоўскай. Нафтабітумны завод — завод, які займаецца нафтапрадуктамі, зьвязаны зь бізнэсоўцам Мікалаем Вараб’ём;

— завод, які займаецца нафтапрадуктамі, зьвязаны зь бізнэсоўцам Мікалаем Вараб’ём; ААТ « Беларуськалій » — прадпрыемства калійных угнаеньняў, флягман беларускай вытворчасьці.

» — прадпрыемства калійных угнаеньняў, флягман беларускай вытворчасьці. ААТ Горадзенская тытунёвая фабрыка «Нёман» — цыгарэтная фабрыка, адзін з манапалістаў на рынку;

ТДА « Белнафтагаз » — кампанія набліжанага да Лукашэнкі бізнэсоўца Аляксея Алексіна;

» — кампанія набліжанага да Лукашэнкі бізнэсоўца Аляксея Алексіна; ТАА « БелКазТранс » — кампанія набліжанага да Лукашэнкі Мікалая Вараб’я, якая займаецца ў тым ліку транзытам;

» — кампанія набліжанага да Лукашэнкі Мікалая Вараб’я, якая займаецца ў тым ліку транзытам; ТАА « Bremino Group » — лягістычная кампанія, якая належыць набліжанаму да ўлады бізнэсоўцу Аляксандру Зайцаву;

» — лягістычная кампанія, якая належыць набліжанаму да ўлады бізнэсоўцу Аляксандру Зайцаву; ТАА « Dubai Water Front » — кампанія, зьвязаная з Dana Holdings і братамі Карычамі;

» — кампанія, зьвязаная з Dana Holdings і братамі Карычамі; ТАА « Inter Tobacco » — кампанія бізнэсоўца Аляксея Алексіна, спэцэкспартэр тытуню;

» — кампанія бізнэсоўца Аляксея Алексіна, спэцэкспартэр тытуню; ТАА « Interservice » — кампанія, якая займаецца аптовым гандлем і турыстычнымі паслугамі, зьвязаная з «Абсалютбанкам»;

» — кампанія, якая займаецца аптовым гандлем і турыстычнымі паслугамі, зьвязаная з «Абсалютбанкам»; ТАА « Новая нафтавая кампанія „Ўсход“ » — дачка беларускай «Новай нафтавай кампаніі», зарэгістраваная ў Смаленску;

» — дачка беларускай «Новай нафтавай кампаніі», зарэгістраваная ў Смаленску; ТАА « Emirates Blue Sky » — кампанія, зьвязаная з Dana Holdings і братамі Карычамі;

» — кампанія, зьвязаная з Dana Holdings і братамі Карычамі; СЗАТ « Energo-Oil » — кампанія, зьвязаная зь бізнэсоўцам Аляксеем Алексіным;

» — кампанія, зьвязаная зь бізнэсоўцам Аляксеем Алексіным; Сьледчы камітэт Беларусі ;

; Упраўленьне ўнутраных справаў Гомельскай вобласьці ;

; « Dana Holdings Limited » (Кіпр) — кампанія братоў Карычаў;

» (Кіпр) — кампанія братоў Карычаў; «БелКазТранс Украіна» — транспартная кампанія, зьвязаная з бізнэсоўцам Мікалаем Вараб’ём.

За мінулы год ЗША купілі ў Беларусі калійных угнаеньняў на 100 мільёнаў даляраў, у 2019 годзе — на 126 мільёнаў даляраў. Экспарт паслуг у ЗША зь Беларусі летась склаў 1,2 мільярда даляраў.

Паводле старшага навуковага супрацоўніка Beroc Льва Львоўскага, санкцыі ЗША «выглядаюць вельмі маштабнымі».

«У гэтых санкцыях апісаны калійная галіна, тытунь, вайскова-тэхнічная сфэра, банкаўская сфэра. На дэталёвую прапрацоўку такіх санкцый ідзе ад 3 да 6 месяцаў. Гэтыя санкцыі будуць маштабнымі з прымяненьнем другасных санкцый. Абыходзіць іх вельмі складана, калі наогул магчыма. Такія санкцыі мы бачылі на прыкладзе Ірану, калі краіна застаецца ў аўтаркіі (эканамічная палітыка, скіраваная на будаўніцтва незалежнай эканомікі, — РС) толькі разам са сваімі найбліжэйшымі сябрамі», — кажа Леў Львоўскі.

У санкцыйным сьпісе ЗША адзін банк — «Абсалютбанк». Аднак у дакумэнце Executive Order on Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus (Выканаўчы указ аб блякаваньні ўласнасьці іншых асобаў для садзейнічаньня сытуацыі ў Беларусі) гаворыцца пра пашырэньне санкцый ня толькі на пералічаных юрыдычных асобаў, а шырэй — гэта арганізацыі, якія кантралюе ўрад Беларусі.

У дакумэнце, напрыклад, называецца Нацбанк, а гэта значыць, што санкцыі могуць закрануць 7 банкаў, у якіх ёсьць доля дзяржавы ці капітал дзяржаўных органаў.

Санкцыі Вялікай Брытаніі

Вялікая Брытанія абвясьціла аб забароне на набыцьцё каштоўных папер і фінансавых інструмэнтаў, выпушчаных урадам Рэспублікі Беларусі, дзяржаўнымі банкамі. Таксама забаранілі выдаваць крэдыты.

Вялікая Брытанія ўвяла санкцыі супраць тавараў, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасьці цыгарэт.

Увяла санкцыі ў авіяцыйнай галіне для прадухіленьня пералётаў або пасадкі беларускіх авіяперавозчыкаў у Вялікай Брытаніі і забарону на аказаньне тэхнічнай дапамогі парку элітных самалётаў Аляксандра Лукашэнкі.

Вялікая Брытанія ўводзіць санкцыі супраць Міхаіла Гуцэрыева, «вядомага расейскага бізнэсоўца, які зьяўляецца адным з галоўных прыватных інвэстараў у Беларусі і даўнім паплечнікам Аляксандра Лукашэнкі».

Экспарт у Вялікую Брытанію зь Беларусі летась — 803 мільёны даляраў, з гэтага нафтапрадукты — 701 мільён даляраў. Экспарт паслуг у Вялікую Брытанію зь Беларусі летась — 392 мільёны даляраў.

«Вялікая Брытанія ня вельмі любіць накладаць санкцыі; калі ЭЗ увёў санкцыі, Вялікая Брытанія іх не адразу падтрымала. Санкцыі Вялікай Брытаніі найбольш важныя для гандлю нафтапрадуктамі. Юрыдычна гандаль нафтапрадуктамі робіцца праз такія краіны, як Вялікая Брытанія і Швайцарыя», — падкрэсьлівае Леў Львоўскі.

Асабліва важна, што ў санкцыйным сьпісе зьявіўся Міхаіл Гуцэрыеў, які зьяўляецца інвэстарам у беларускую эканоміку і ў сфэрах інтарэсаў якога нафта і нафтапрадукты. «Міхаіл Гуцэрыеў асабліва важны для беларускай эканомікі ў пэрыяд абыходу санкцый. Гэта чалавек з сувязямі ў нафтавым сьвеце, які быў бы карысны беларускаму ўраду ў пляне абыходу санкцый», — мяркуе Леў Львоўскі.

Якія яшчэ санкцыі ўвялі супраць уладаў Беларусі

Гэтыя дадатковыя санкцыі — працяг тых, якія Вялікая Брытанія ўвяла 21 чэрвеня 2021 г. па ўзгадненьні з ЗША, Канадай і ЭЗ у адказ на затрыманьне Рамана Пратасевіча і Соф’і Сапегі пасьля незаконнай пасадкі самалёта рэйсу Ryanair FR4978 у траўні 2021 году.

За апошні год пад санкцыі ЭЗ падпалі 78 асобаў і 8 арганізацыяў у Беларусі. Таксама ЭЗ увёў сэктаральныя санкцыі:

На экспарт і перадачу абсталяваньня, тэхналёгіяў або праграмнага забесьпячэньня, прызначанага для выкарыстаньня ў інтарэсах беларускіх уладаў дзеля маніторынгу або перахопу інтэрнэту і тэлефоннай сувязі на мабільных або стацыянарных прыладах.

На экспарт у Беларусь тавараў двайнога прызначэньня для вайсковага выкарыстаньня.

На экспарт у Беларусь тавараў, якія выкарыстоўваюцца для тытунёвых вырабаў.

На імпарт у ЭЗ нафтапрадуктаў зь Беларусі.

На імпарт у ЭЗ калійных угнаеньняў зь Беларусі.

На доступ на фінансавыя рынкі ЭЗ ураду Беларусі, а таксама беларускіх дзяржаўных фінансавых інстытутаў і суб’ектаў.

Эўрапейскаму інвэстыцыйнаму банку забаронена фінансаваць праекты ў дзяржаўным сэктары Беларусі.

Да санкцыяў ЭЗ далучыліся Паўночная Македонія, Чарнагорыя, Альбанія, Ісьляндыя, Ліхтэнштайн, Нарвэгія.

Трэцяга чэрвеня зноў уступілі ў сілу санкцыі ЗША супраць 9 беларускіх прадпрыемстваў. Пад амэрыканскія санкцыі падпалі прадпрыемствы:

«Белнафтахім»

«Белнафтахім ЗША»

«Нафтан»

«Беларускі нафтавы гандлёвы дом»

«Белшына»

«Гродна Азот»

«Гроднахімвалакно» ААТ

«Лякафарба»

ААТ «Полацак-Шкловалакно»