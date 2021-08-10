Глава EPAM ответил на обвинения в финансировании протестов: «Мы не собирались уходить из Беларуси»

Источник материала: Салiдарнасць

Аркадий Добкин прокомментировал заявления Лукашенко в свой адрес.





Фото dev.by

9 августа на пресс-конференции Александр Лукашенко сказал, что «некий EPAM и прочие, Добкин или Дробкин (…) деньги сюда перечислял на протестные акции». А также: «Мы должны видеть все финансовые потоки. Делайте продукт, получите деньги, но они должны быть здесь».

Аркадий Добкин дал dev.by официальный комментарий.

— Комментарий, который прозвучал, безусловно, нельзя назвать приятным или долгожданным для меня или компании. И, на наш взгляд, имеет смысл просто кратко прокомментировать текущую ситуацию и обозначить позицию EPAM в целом.

Мы ведём бизнес в Беларуси и других странах мира более 25 лет и относимся к этому исключительно ответственно. С полным пониманием всех ассоциированных глобальных и локальных рисков. Ответственно прежде всего перед нашими сотрудниками, клиентами, инвесторами, и перед страной, безусловно, тоже.

Что это значит?

Это значит, что наша ответственность перед сотрудниками, клиентами и инвесторами никогда не позволяла нам предпринимать необдуманные и неправомерные шаги, которые могли бы привести к рискам нарушения производственной деятельности компании, или, проще говоря, к потере репутации.

Этими принципами руководствуются все административные руководители EPAM и глобально, и в Беларуси, и в других регионах. В дополнение все финансовые операции EPAM как глобальной публичной компании, а также и персональные финансовые операции её ключевых административных руководителей, которые могут прямо или косвенно повлиять на операционную деятельность компании, строго регламентируются Советом Директоров и проходят многочисленные международные аудиты, что не оставляет места для некорректных толкований, предположений или комментариев.

Это также значит, и это исключительно важно, что мы не собирались уходить из Беларуси. И пока есть молодые люди, готовые учиться, пока есть таланты, которые готовы жить и работать в стране, и пока есть клиенты, которые ценят этот талант и готовы работать с EPAM Беларусь — мы планируем продолжать работать и развивать компанию тут. Пока нас не вынудят страну покинуть…

ЕPAM сегодня входит в элиту мирового ИТ.

Мы живем и работаем в почти 40 странах мира и растем почти на 40% в год.

Только за три последних месяца EPAM вырос более чем на 4 тысячи человек глобально.

В 2021 году нас станет больше на более чем 10 тысяч талантливых инженеров, дизайнеров, и консультантов по всему миру.

Беларусь была одной из причин, почему у нас получилось сделать всё это, почти невозможное.

И мы надеемся, что она будет частью EPAM ещё долгие годы.