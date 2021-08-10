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В Гродно BMW и Volvo загорелись после ремонта на СТО: причину установили эксперты

10.08.2021 15:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно эксперты-пожаротехники установили причины пожаров в автомобилях, загоревшихся после ремонта. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Житель Гродно в конце 2020 года приобрел подержанный автомобиль BMW Х6. Через какое-то время автомобилю потребовался ремонт. Владелец обратился в один из технических сервисов по ремонту автомобилей. Неисправность устранили. Но вскоре после выезда с СТО машина загорелась. Мужчина обратился к судебным экспертам управления ГКСЭ по Гродненской области за пожарно-технической экспертизой.

Выяснилось, что технической причиной пожара стала разгерметизация системы смазки двигателя. Из-за этого масло попало на нагретые элементы выпускной системы двигателя автомобиля - металлический патрубок, соединяющий выпускной коллектор и клапан рециркуляции выхлопных газов.

Аналогичный случай произошел и с автомобилем Volvo XC 90, который загорелся сразу после ремонта. Комплексное исследование показало, что во время работ не соблюдались требования завода-изготовителя авто. В одном из топливных цилиндров ненадлежащим образом закрепили форсунку, которая впоследствии выскочила из посадочного отверстия.

"В результате произошла разгерметизация топливной системы двигателя, после чего топливо попало на близлежащие узлы и агрегаты моторного отсека, что привело к его испарению и дальнейшему воспламенению образовавшейся горючей среды", - рассказал заместитель начальника управления специальных экспертиз управления ГКСЭ по Гродненской области подполковник юстиции Денис Крапивницкий.

Окончательный ответ на вопрос, что же стало причиной пожара - некачественный ремонт или стечение обстоятельств, - даст суд.

Эксперты отметили, что автомобили нередко страдают от пожаров. Чтобы минимизировать риски загорания, специалисты советуют внимательно следить за ее техническим состоянием.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Житель Гродно в конце 2020 года приобрел подержанный автомобиль BMW Х6. Через какое-то время автомобилю потребовался ремонт. Владелец обратился в один из технических...
 
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