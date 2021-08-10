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Вильнюс – в центре международного скандала. Китай отзывает своего посла из Литвы

10.08.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Официальный Вильнюс 10 августа оказался в центре международного скандала. Китай отзывает своего посла из Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс – в центре международного скандала. Китай отзывает своего посла из Литвы

Причина – намерение открытия диппредставительства Тайваня. По мнению МИД КНР, такие действия грубо нарушают дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами и наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая. Кроме того, Пекин призвал Литву отозвать своего посла из КНР.

 
 
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Новости Литвы. Официальный Вильнюс 10 августа оказался в центре международного скандала. Китай отзывает своего посла из Литвы, сообщили в программе Новости «24...
 
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